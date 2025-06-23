立委林岱樺發聲明強調清白 將繼續堅守崗位、履行承諾

高雄立委林岱樺今遭高雄地檢署起訴，她發出聲明表示，從政多年她最珍惜「清白」兩個字，偵查過程也極力爭取她及團隊公道，她相信司法，也相信真相終將水落石出，她「會繼續堅守崗位，履行對鄉親的承諾」。

一、從政多年，我最珍惜的就是「清白」兩個字。在偵查中，我努力證明自己清白。我與我的律師會將這些證據提到法院，爭取我及團隊的公道。我一路秉持良知，全心為高雄打拚，沒有一天鬆懈。

二、我相信司法，也相信真相終將水落石出。我會全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，因為我問心無愧。

三、這段期間，對高雄的服務不會停、對建設的爭取不會慢、對政策的監督不會斷。我會繼續堅守崗位，履行對鄉親的承諾。

四、謝謝大家的關心。我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人。