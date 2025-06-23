人頭助理月領21萬！遠超立委薪水 林岱樺詐領手法曝光

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，5屆立委任期不法金額估近1500萬元，其中擔任人頭助理的王姓弟媳，被查出曾月領薪資逾21萬元，遠超過立委薪水，林於偵訊時均否認犯行，辯稱對於助理聘用不知情，但雄檢不採，依利用職務機會詐取財物等罪起訴林岱樺等9人。

林岱樺為前鳳山市長林三郎之女，林岱樺自2001年當選立委後，雖曾於2008年中斷連任紀錄，但2011年再靠補選當上立委，並一路連任4屆至今，並表態投入下屆高雄市長初選，爭取民進黨黨內提名。

依據立法院組織法，每名立委可聘用8至14人，每月公費助理費及加班費則陸續調升，至本屆每月可請領47萬2760元助理薪資及9萬4560元加班費。

檢調查出，林岱樺為了將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、王姓弟媳先開設帳戶，並以駱男、王女名義申請公費助理，每月薪資進入兩人帳戶後，等累積定額再取出用於家族會計事務所或私用。

除利用人頭詐領助理費外，自2018年1月起，林岱樺另申請助理加班費，該筆款項進入服務處主任周忠信等人帳戶後，再請周等人將加班費「回捐」給服務處使用。

檢調偵辦時，林岱樺都否認詐領，辯稱王姓弟媳有實際從事助理工作，但檢方發現，王女不僅無法明說工作內容，她請領薪資甚至曾高達每月21萬元，遠超過立委19萬500元月薪，且王女薪資多次調升、調降，與助理工作內容相比，顯不相當。

且檢方依據服務處其他助理說法，發現王女並未出入服務處，以王女申報公費助理超過10年，均無與團隊有分工合作情形，檢方認定王女與林岱樺選服團隊並無從屬性，應為人頭助理。

檢方清查，林岱樺透過王姓弟媳、駱姓表弟擔任人頭助理，合計詐領1473萬6549元公費助理薪資，浮報加班費部分則詐領22萬8090元，兩者合計1496萬4639元。

雖林岱樺否認詐領，稱助理費詐領狀況她不知情，部分是其父主導，但其說法不被檢方採信，偵結依利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等罪起訴林岱樺及胞弟林岱融、王姓弟媳、黃姓會計、助理共9人。