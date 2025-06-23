林岱樺涉詐領助理費 發布4點聲明：相信真相終將水落石出

有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今天偵結，依違反「貪汙治罪條例」等罪嫌起訴林岱樺等10人。林岱樺稱，她相信司法，也相信真相終將水落石出，將全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，「我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人。」

高雄地檢署今天偵結林岱樺涉詐領助理費案，認定林岱樺等人詐領近1500萬公費助理薪資與加班費，依違反「貪汙治罪條例」等罪嫌起訴林岱樺等10人，另外，通法寺住持釋煌智遭依公益侵占、背信罪嫌起訴，將移交高雄地方法院審理。

林岱樺稍早發布4點聲明，首先，她稱自己從政多年，最珍惜的就是「清白」兩個字。在偵查中，她努力證明自己清白。她與他的律師會將這些證據提到法院，爭取她及團隊的公道。她一路秉持良知，全心為高雄打拚，沒有一天鬆懈。

林岱樺續指，她相信司法，也相信真相終將水落石出。會全力配合司法程序，在法庭上堅定捍衛名譽，「因為我問心無愧」；這段期間，對高雄的服務不會停、對建設的爭取不會慢、對政策的監督不會斷，會繼續堅守崗位，履行對鄉親的承諾。

最後，林岱樺強調，謝謝大家的關心，「我會撐過這場風雨，也會用行動證明，我是一個清白的人」。