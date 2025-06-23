東成監獄護理師遭攻擊卻無戒護陪同 立委要求檢討漏洞

台東東成監獄日前爆出護理師遭受刑人攻擊事件，且事發當下診間內竟無戒護人員陪同，讓受刑人有機會持筆攻擊護理師。立委陳瑩23日在立法院質詢時痛批矯正署明顯嚴重疏失，要求矯正署與衛福部全面檢討制度缺失，否則將影響醫療院所至矯正機關提供醫療服務之意願。

陳瑩表示，這個月10日，東成監獄鍾姓受刑人申請看診，受刑人進入診間後，坐在醫師左側，醫師右手邊放置一支筆，受刑人先將筆緩緩移至左側桌面，假裝準備書寫，卻隨即拿起筆，攻擊坐在醫師前方布簾後面的護理師。整起事件發生時，「診間內僅有醫師與護理師，並無戒護人員在場」。直到攻擊發生後，診間外走道的兩名戒護人員才聽聞異常、衝入制止。

陳瑩認為，根據矯正署說明事發診間情形，該名受刑人當天於診間內突然起身勒住護理師頸部並持筆攻擊，矯正署第一時間卻對外宣稱「醫護人員旁有兩名戒護人員」，與實際情況不符。

矯正署主秘蘇坤銘於立法院備詢表示，當時戒護人員帶著幾十位受刑人，戒護人員站的位置在外面的候診區，戒護人員並不會隨著進入診間。對此，陳瑩嚴厲指責，監所不論是什麼理由，都不該讓受刑人與醫護獨處，矯正署應立即檢討調整。

針對醫療安全問題，陳瑩引用台東護理師公會的訴求，要求衛福部與矯正署儘速研議設置「入監醫療安全指引」、建立暴力通報與應變機制，並評估到監所服務的醫護人員，納入《公務人員保障法》保障範圍，杜絕類似事件重演。

此外，陳瑩指出，現行規定要求連續假期超過3天，醫療院所仍須提供門診，但一般診所或醫院在連續假期時，並沒有提供門診服務，此舉形同剝奪第一線醫護人員休假權益，應儘速檢討調整規定，讓制度更合理。

陳瑩提到，受刑人醫療欠費問題是一項長期未解的制度性缺失。目前雖然監所會在受刑人帳戶有存款時代為扣繳醫療費用，但若無親人資助、加上監所勞作金微薄，許多受刑人根本無力負擔。根據統計，截至今年4月，全國監所累積的醫療欠費已達1,278萬元；而且受刑人欠費出監後就不列入官方統計，只被視為醫院與受刑人之間的民間債務，因此實際欠費金額超過1,278萬元。

陳瑩質疑，這些醫療院所協助監所照顧受刑人，結果還要自己去追討欠費，這樣公平嗎？現行制度形同矯正署「雙手一攤」，讓醫療院所承擔不合理的風險與壓力。她要求矯正署儘速清查自二代健保實施以來的所有積欠金額，並研議由矯正機關取得債權、代為墊付醫療費用，無論受刑人是否仍在監或回到社會，都是由政府負責追討，而非讓為受刑人提供醫療服務的醫院，成為冤大頭。