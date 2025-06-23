曾說「不希望提名林岱樺」 邱議瑩今聞起訴4字回應

立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，高雄地檢署今依利用職務機會詐取財物罪起訴她。林岱樺遭起訴，勢必衝擊高雄市長初選選情，對此，立委邱議瑩表示，尊重司法。

檢調追查發現，林岱樺5屆立委任內，利用人頭助理詐領逾1400多萬元助理費，另浮報加班費，等立法院核撥後，再由助理「回捐」供服務處使用，不法金額近1500萬元。

民進黨下屆高雄市長提名將辦初選，現有立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人爭取提名。

邱議瑩與林岱樺多次在公開場合針鋒相對，此次一起爭取下屆高雄市長提名，火光四射。邱受訪時曾提及，不希望提名林岱樺，如果林的民調持續領先，她認同其餘4人（邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、許銘春）可整合出1人與林岱樺進行PK。

時至今日，林岱樺因涉詐領助理費案遭起訴，邱議瑩一改過去嗆辣個性，僅簡單回應說「尊重司法」。