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【重磅快評】郭昱晴的「鬼祟之刃」 獵巫不成反成巫

聯合報／ 主筆室
民進黨立委郭昱晴聲稱在公園直擊一名手機直播的「鬼祟男」，她出於擔憂而通報警政署，結果證明是一場烏龍，她昨天道歉並刪文。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭昱晴聲稱在公園直擊一名手機直播的「鬼祟男」，她出於擔憂而通報警政署，結果證明是一場烏龍，她昨天道歉並刪文。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委郭昱晴聲稱在公園直擊一名手機直播的「鬼祟男」，她出於擔憂而通報警政署，結果證明是一場低級烏龍，她昨天道歉並刪文。從「萬老師」變身「郭立委」，郭昱晴人設大翻車，「抗中保台」踢到鐵板；在民進黨認知作戰中，心中有鬼、所見皆鬼，郭昱晴的「鬼祟之刃」顯然比「鬼滅之刃」更具殺傷力，卻是傷人未遂反自傷、獵巫不成反成巫。

賴清德總統昨天才發表「團結十講」第一講，身為不分區立委的郭昱晴就出手裂解，再度證明民進黨一手喊團結、另一手大罷免。郭昱晴在社群發文，質疑一名在商圈直播的男子「行為有點鬼祟」，她還畫蛇添足強調「沒有中國口音」，她除了上前要求不要拍到小孩的臉，還聲稱已將此事報告警政署。

這篇貼文引爆網友炸鍋，質疑郭昱晴在網路公審、獵巫。郭昱晴昨天表示，「刪除貼文、真誠道歉、認真反省」，但她不忘辯解，因為出於保護未成年孩子的安全，加上近期多起發生的新聞事件，一個身為母親的直覺反應，上前提醒希望不要拍攝孩子的對話，「提醒不等於獵巫」。

不過，郭昱晴使用充滿歧視的「鬼祟」一詞來形容自拍男，不僅先入為主、以貌取人，她的貼文還特別標註「沒有中國口音」，更有此地無銀三百兩的質疑；民進黨「抗中保台」無上限，難道帶有中國口音就會傷害未成年孩子？這不是獵巫、什麼才是獵巫？

自拍男今天出面受訪表示，他當下已澄清沒有拍攝小孩，既然誤會已經解開，郭昱晴卻還要將畫面上網公審，他不太理解對方出發點；明明台灣是號稱民主進步的地方，卻自己要搞成這樣，他覺得滿悲哀的，「不要看到黑影就開槍，看到人家拿手機就懷疑是不是偷拍？是不是間諜？」。國民黨發言人楊智伃也質疑，如果不是為了大罷免，郭昱晴也不會刪文道歉，郭過去直播也曾拍到小孩子的臉，如今卻雙標來公審一般民眾，跟民進黨立委沈伯洋一模一樣。

賴總統昨天才自豪聲稱，台灣世界新聞自由是亞洲第一，「新聞要報導什麼就報導什麼」；事實卻是，人民在街頭拿起手機自拍，卻可能被民進黨檢舉是「中共同路人」。大罷免當前，郭昱晴自己腦補的獵巫秀，以為可以在馬路逮到共諜，結果變成一場鬧劇；郭昱晴的「鬼祟之刃」斬不到對手，卻先把賴總統昨天「團結第一講」給斬首了。

郭昱晴 民進黨 大罷免

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