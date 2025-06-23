林岱樺被訴高雄派系洗牌 賴清德或陳其邁誰來主導局勢？

高雄市長綠營初選參選人洗牌，直接牽動派系整合，勞動部前部長許銘春及立委林岱樺陸續出事，演變成邱議瑩、賴瑞隆及許智傑三強鼎立局面，湧言會原傾向支持林岱樺，但因變數太大，已成各方角力重點。此外，新潮流未整合單一人選，賴清德總統及市長陳其邁的態度將牽動初選選情。

高雄綠營三分天下，湧言會與新潮流菊系勢均力敵，林岱樺所屬的正國會勢力相對單薄，不過湧言會沒有推市長參選人。本屆黨部主委選舉一役，正國會傾全力支持湧言會黃文益勝出，所以支持林岱樺選市長無庸置疑，但受官司影響，合作提前破局，邱議瑩已經積極搶進湧言會，許智傑及賴瑞隆也沒放棄。

綠營人士說，湧言會有共識採取「團進團出」策略，最終會支持單一特定人選，目前仍在凝聚共識，尚未鬆口。

賴瑞隆擔任民進黨中評會主委，比對手許智傑更接近權力核心，坊間也不斷流傳「賴清德挺賴瑞隆、雙賴合擊」。不過許智傑認為，他在政壇幾乎沒有敵人，有利基層整合，若採對比式民調，他出線最能力抗國民黨柯志恩。

邱議瑩與陳其邁互動佳，綠營很多人解讀「其邁挺議瑩」，此外，近日邱議瑩成立「大罷免高雄總聯絡處」，素來以「兄妹」相稱的監察院長陳菊外甥、立委李昆澤現身記者會，陳菊愛將、立委李柏毅也參與，25日更將前進市區成立競選總部，參選動作大。