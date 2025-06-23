林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 市長夢碎、競選團隊幾乎崩解

民進黨立委林岱樺問鼎下屆高雄市長，從呼聲最高變成官司纏身，競選團隊四分五裂，今天下午遭高雄地檢署起訴，重挫參選聲勢。綠營人士說，依據民進黨內規，即使起訴也不會失去參選資格，不過距離大選超過一年，官司結果勢必影響提名，黨內許多人不看好林岱樺有能量參選到底。

民進黨高市黨部主委黃文益說，市長提名權在黨中央，林岱樺又是現任立委，是否遭停權或處分，權責在中央黨部，地方黨部不便發言。

今年2月間，林岱樺遭檢調約談前，在南機組門口高舉手寫海報喊「政治干預司法，司法干預初選」；民進黨中央廉政會也立案調查，決議將待全案偵查結果討論如何處置。

數月來，林岱樺依舊帶著招牌微笑勤跑行程，不過身型明顯消瘦，也從起初高分貝喊冤到低調應對，發言謹慎。競選團隊部分，林岱樺招攬數名綠營資深選戰大將，巨大看板占據重要路口，不少活動都有工讀生勤放面紙或扇子等競選小物，但遭檢調偵辦後，工作人員大幅減少、街頭看板不再增加，操盤手也陸續求去，「兵權」大幅削弱，氣勢不如以往。

黨內人士說，依規定林岱樺若因案被起訴仍保有初選參選權，一審判決有罪才會停止黨權。不過，廉政委員在林被起訴後仍可建議將林停權，再報請中評會裁決，而目前中評會主委、又是初選競爭對手賴瑞隆，如何處理十分棘手。