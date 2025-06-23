快訊

市長夢碎！林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 競選團隊幾乎崩解

來澎湖玩遭名店挑釁？南韓女團成員直呼「我想回家」 縣長說話了

破零！罷綠委李坤城「突襲送件」 領銜人：二階連署份數一定夠

聽新聞
0:00 / 0:00

林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 市長夢碎、競選團隊幾乎崩解

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
林岱樺今年52歲，數月來照常跑行程，體重明顯比她遭檢調鎖定前下降。圖／取自林岱樺臉書
林岱樺今年52歲，數月來照常跑行程，體重明顯比她遭檢調鎖定前下降。圖／取自林岱樺臉書

民進黨立委林岱樺問鼎下屆高雄市長，從呼聲最高變成官司纏身，競選團隊四分五裂，今天下午遭高雄地檢署起訴，重挫參選聲勢。綠營人士說，依據民進黨內規，即使起訴也不會失去參選資格，不過距離大選超過一年，官司結果勢必影響提名，黨內許多人不看好林岱樺有能量參選到底。

民進黨高市黨部主委黃文益說，市長提名權在黨中央，林岱樺又是現任立委，是否遭停權或處分，權責在中央黨部，地方黨部不便發言。

今年2月間，林岱樺遭檢調約談前，在南機組門口高舉手寫海報喊「政治干預司法，司法干預初選」；民進黨中央廉政會也立案調查，決議將待全案偵查結果討論如何處置。

數月來，林岱樺依舊帶著招牌微笑勤跑行程，不過身型明顯消瘦，也從起初高分貝喊冤到低調應對，發言謹慎。競選團隊部分，林岱樺招攬數名綠營資深選戰大將，巨大看板占據重要路口，不少活動都有工讀生勤放面紙或扇子等競選小物，但遭檢調偵辦後，工作人員大幅減少、街頭看板不再增加，操盤手也陸續求去，「兵權」大幅削弱，氣勢不如以往。

黨內人士說，依規定林岱樺若因案被起訴仍保有初選參選權，一審判決有罪才會停止黨權。不過，廉政委員在林被起訴後仍可建議將林停權，再報請中評會裁決，而目前中評會主委、又是初選競爭對手賴瑞隆，如何處理十分棘手。

「萬一林岱樺初選過關，選前遭判刑怎麼辦？」綠營人士說，一般起訴不會被停權，判刑才會，不過也要看情節輕重及影響程度，林岱樺案的特殊點在於她的官司涉及市長提名，目前距離大選還有一段時日，黨中央勢必要顧及後續對高雄市長選情的影響程度。據了解，在起訴之前，綠營部分內參民調已經直接將林岱樺剔除，僅對其餘3人調查支持度。

林岱樺今年52歲，數月來照常跑行程，但體型明顯比她遭檢調鎖定前瘦了。圖／取自林岱樺臉書
林岱樺今年52歲，數月來照常跑行程，但體型明顯比她遭檢調鎖定前瘦了。圖／取自林岱樺臉書

民進黨 林岱樺

延伸閱讀

佛教基金會變助選團？林岱樺競選團隊薪資來自信徒奉獻

昔高喊司法干預初選 林岱樺涉詐千萬助理費今被起訴

拚高雄市長初選 林岱樺涉案下午偵結、邱議瑩將成立總部

林岱樺案傳將偵結 對手盼盡早完成初選加速團結

相關新聞

【重磅快評】郭昱晴的「鬼祟之刃」 獵巫不成反成巫

民進黨立委郭昱晴聲稱在公園直擊一名手機直播的「鬼祟男」，她出於擔憂而通報警政署，結果證明是一場低級烏龍，她昨天道歉並刪文...

林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 市長夢碎、競選團隊幾乎崩解

民進黨立委林岱樺問鼎下屆高雄市長，從呼聲最高變成官司纏身，競選團隊四分五裂，今天下午遭高雄地檢署起訴，重挫參選聲勢。綠營人士說，依據民進黨內規，即使起訴也不會失去參選資格，不過距離大選超過一年，官司結果勢必影響提名，黨內許多人不看好林岱樺有能量參選到底。

林岱樺被訴高雄派系洗牌 賴清德或陳其邁誰來主導局勢？

高雄市長綠營初選參選人洗牌，直接牽動派系整合，勞動部前部長許銘春及立委林岱樺陸續出事，演變成邱議瑩、賴瑞隆及許智傑三強鼎...

製共諜戲碼上市？游淑慧提3點證明郭昱晴「獵巫秀早有預謀」

民進黨不分區立委郭昱晴日前在Threads貼文指，遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，引來公審質疑，郭雖澄清「提醒不等於獵巫...

曾說「不希望提名林岱樺」 邱議瑩今聞起訴4字回應

立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，高雄地檢署今依利用職務機會詐取財物罪起訴她。林岱樺遭起訴，勢必衝擊高雄市長初選選...

趙少康：郭昱晴戴上綠色眼鏡 連素人直播都成匪諜

民進黨立委郭昱晴指控一名在路邊直播的年輕人「行為鬼祟」，當事人也當場出示影片內容都是自拍，還是被郭昱晴上網公審，引發網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。