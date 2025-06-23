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趙少康：郭昱晴戴上綠色眼鏡 連素人直播都成匪諜

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康說，郭昱晴戴上了「綠色眼鏡」，就把在抖音直播的人都當成匪諜看待，難怪大家說「人一綠腦就殘」。圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康說，郭昱晴戴上了「綠色眼鏡」，就把在抖音直播的人都當成匪諜看待，難怪大家說「人一綠腦就殘」。圖／取自趙少康臉書

民進黨立委郭昱晴指控一名在路邊直播的年輕人「行為鬼祟」，當事人也當場出示影片內容都是自拍，還是被郭昱晴上網公審，引發網友公憤，郭昱晴事後刪文、道歉。中廣前董事長趙少康說，郭昱晴戴上了「綠色眼鏡」，就把在抖音直播的人都當成匪諜看待，難怪大家說「人一綠腦就殘」。

趙少康指出，這幾年調查年輕人的夢幻職業，直播主早就名列前茅，即使不把直播當職業，透過直播或自拍分享生活點滴或專長，已經是年輕人的日常跟樂趣，一個人如果自以為有正義感，事實真相往往是相反的。讓人不能理解的是，既然當事人已很客氣澄清，還把拍的影片都給郭昱晴檢查了，為什麼還要上網公審他，難道當立委就這麼偉大，可以隨便質疑無辜的人，可以聯絡警政署辦案？

趙少康批評，民進黨抹紅在野黨、到大陸發展的藝人、台商、陸配已經不是新聞，現在連在街頭直播的年輕人都被郭昱晴疑神疑鬼的當匪諜看待，實際上，真正的匪諜都藏在民進黨的總統府、立法院、外交部裡。

他也質疑，對照館長陳之漢到上海可以不受限制的全程直播，台灣辛苦爭取來的言論自由、民主開放，已經被民進黨摧毀殆盡，搞得人人自危、人人懷疑人人、人人都是共諜。

郭昱晴 直播主 年輕人

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