立委關心海峽封鎖 經長：會從美澳購氣

「如果伊朗封鎖荷姆茲海峽，我國從卡達來的天然氣會受影響，但會設法從美國、澳洲彌補！」經濟部長郭智輝23日面對綠委邱志偉詢問如何因應可能的海峽封鎖時如此回應。藍委楊瓊瓔則問說，台灣多少天然氣與原油從荷姆茲海峽通過？封鎖是否會讓原油價格受影響？郭智輝表示，不超過20%、內部已有漲價評估方案。

考慮增加對美採購

立法院經濟委員會23日進行質詢時，各黨立委都相當關注伊朗若封鎖荷姆茲海峽，對台灣天然氣與原油的影響。郭智輝表示，台灣的天然氣來源最多來自澳洲，接著是卡達、美國與巴布亞紐幾內亞。邱志偉詢問台灣該如何因應可能的封鎖？郭智輝表示，可能會從現貨市場購買天然氣因應。

邱志偉追問說，是否會增加對美採購天然氣？郭智輝回應說會考慮，目前美國佔台灣天然氣供應約10%，未來會考慮增加採購佔比，但至於要到多少比例，匯市局勢發展動態調整。另外，郭智輝也有說，有跟卡達方交代天然氣的交貨日期不能受到影響，但邱志偉質疑，海峽如果全面封鎖，天然氣怎樣都無法進口到台灣。

運費攤提影響小

「會跟美國、澳洲採購！」郭智輝表示，封鎖可能會是長期效應，目前初步評估可能會有半年，除了增加其他採購以外，私下也會透過一些方式取得天然氣，例如先請供應國將給他國的暫時轉移等。

國民黨立委楊瓊瓔也問及有多少天然氣與原油會從荷姆茲海峽通過？郭智輝則回應，依據目前盤點應該不超過20%，造成影響就是需要繞道，主要是影響到貨時間與運費，運費攤提下來其實並不多。

內部有因應方案

不過，楊瓊瓔進一步質詢，封鎖荷姆茲海峽是否會讓原油價格上漲？郭智輝則回應「當然會漲」，不過他也強調，經濟部有不同階段的影響評估，上周都已經完成。

【更多精采內容，詳見 】