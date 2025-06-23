快訊

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金 78歲婦栽在客服人員手上

美國轟炸過後：伊朗下一步「神權政府保命優先」？

川普殺不死伊朗的核知識！美硬實力激化核武夢 1原因恐釀地面行動

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲政治獻金案分割審理 明傳喚會計師端木正

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
台北地院明天傳喚端木正出庭。圖／聯合報系資料照片
台北地院明天傳喚端木正出庭。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲貪汙、政治獻金等案，採「分割」審理，明天下午傳喚精華會計師事務所主持人端木正出庭行準備程序；端木起訴後曾出庭否認犯罪，要求法官還公道，預計訴訟策略不變。

台北地檢署指控，端木正明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有疑義，尚未完成查核，竟出具不實查核報告交付監察院。

檢方認為，端木正涉嫌在監察院以申報帳目登載未完整，要求退回補正時，竟在未取得憑證下，擅自於支出9項目登打「時樂公司」 、「尼奧公司」 、「木可公司」 、「佳聖公司」共 9 筆不實交易，檢方認為，端木正執業會計師達23 年，竟違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，建議量處有期徒刑 1年。

端木正今年3月25日首次出庭，辯稱會計師被高度期待對社會有興利除弊的功能，不過，會計師於辦理政治團體、政黨擬參選人業務的簽證須知、審計準則，就查核事項與政治人物的責任有明顯的區分。

端木說，他接受柯文哲政治獻金簽證工作，受記帳業者陳偉軒委託，每月收2萬元薪資，承接工作時，不知道會有18萬筆的資料要處理。

他辯稱，2024年4月8日的查核報告是依規定抽核過去的底稿辦理完成，工作是在木可公關公司負責人李文娟的要求下與會計何璦廷分工登打，案發後李女、何女不承認LINE的對話「讓我感到深惡痛絕」。

端木正 會計師 政治獻金

延伸閱讀

陳佩琪成立司法人權促進會 民眾黨：今柯文哲 明任何人

北檢辦黃國昌示範帶 陳佩琪嗆：鏡檢至今也沒被說違法

陳佩琪成立人權促進會 郝龍斌被問卻回：陳佩琪是誰？

小草再度聚集！500人北所聲援柯文哲 陳佩琪、黃國昌都到場

相關新聞

製共諜戲碼上市？游淑慧提3點證明郭昱晴「獵巫秀早有預謀」

民進黨不分區立委郭昱晴日前在Threads貼文指，遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，引來公審質疑，郭雖澄清「提醒不等於獵巫...

柯文哲政治獻金案分割審理 明傳喚會計師端木正

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲貪汙、政治獻金等案，採「分割」審理，明天下午傳喚精華會計師事務所主持人端木正出庭行準備程序...

影／郭昱晴發文公審直播主 當事人：已解誤會 不懂出發點

民進黨立委郭昱晴在社群平台指一名拿手機在公園直播的男子行為鬼祟，引發議論，被形容是公審。

柯建銘精準指出罷免投票日 吳宗憲酸：這是黨國體制？

眾多國民黨立委罷免案將於7月26日投票，國民黨立委吳宗憲批評，中選會依指示定投票日，現在是變執政黨組織，國家也變「黨國體...

中共雙航艦東出太平洋 賴總統態度為何被專家說突兀？

中共海軍兩艘航空母艦山東號及遼寧號近期分別出航西太平洋展開演訓，引發國際關注。總統府19日也發布消息，指賴清德總統在例行軍事會談中，再度指示國安與國防團隊持續彙報最新情資，並要求緊盯山東號、遼寧號船團在第一、二島鏈相關海面上的行動。中共航艦「東出」，顯然不僅僅是「軍事演練」這麼簡單，更牽動大國博弈。

郭昱晴公審直播男翻車道歉 國民黨批非首次「獵巫」：不斷製造對立與仇恨

民進黨立委郭昱晴發文稱遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，出於擔憂已通報警政署，當事男子隨後澄清是自拍，郭昱晴昨道歉並刪文，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。