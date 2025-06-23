柯文哲政治獻金案分割審理 明傳喚會計師端木正

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲貪汙、政治獻金等案，採「分割」審理，明天下午傳喚精華會計師事務所主持人端木正出庭行準備程序；端木起訴後曾出庭否認犯罪，要求法官還公道，預計訴訟策略不變。

台北地檢署指控，端木正明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有疑義，尚未完成查核，竟出具不實查核報告交付監察院。

檢方認為，端木正涉嫌在監察院以申報帳目登載未完整，要求退回補正時，竟在未取得憑證下，擅自於支出9項目登打「時樂公司」 、「尼奧公司」 、「木可公司」 、「佳聖公司」共 9 筆不實交易，檢方認為，端木正執業會計師達23 年，竟違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，建議量處有期徒刑 1年。

端木正今年3月25日首次出庭，辯稱會計師被高度期待對社會有興利除弊的功能，不過，會計師於辦理政治團體、政黨擬參選人業務的簽證須知、審計準則，就查核事項與政治人物的責任有明顯的區分。

端木說，他接受柯文哲政治獻金簽證工作，受記帳業者陳偉軒委託，每月收2萬元薪資，承接工作時，不知道會有18萬筆的資料要處理。

他辯稱，2024年4月8日的查核報告是依規定抽核過去的底稿辦理完成，工作是在木可公關公司負責人李文娟的要求下與會計何璦廷分工登打，案發後李女、何女不承認LINE的對話「讓我感到深惡痛絕」。