郭昱晴公審直播男翻車道歉 國民黨批非首次「獵巫」：不斷製造對立與仇恨

民進黨立委郭昱晴發文稱遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，出於擔憂已通報警政署，當事男子隨後澄清是自拍，郭昱晴昨道歉並刪文，但仍引發「獵巫」批評。國民黨發言人楊智伃質疑，如果不是為了大罷免，郭昱晴也不會刪文道歉，這場赤裸裸的獵巫行動絕不只一次，而是在台灣街頭不斷製造對立與仇恨。

國民黨今舉行記者會再轟郭昱晴。楊智伃指出，曾扮演麻辣教師的萬老師，當上立委後變成霸凌的執行者，郭昱晴刪文道歉顯然不夠，應該辭職負責。警政署也應針對網路上不斷公審一般民眾的「青鳥」，以及綠營立委持續在網路上製造獵巫，造成民眾恐慌而進行調查，保護台灣民主自由的價值。

台北市議員鍾沛君表示，中共透過陸客或陸配在台灣，用街拍的方式獲取在地情資的說法，最近在綠營的同溫層持續發酵，但只要認真查證，就知道全都是空穴來風。郭昱晴身為民進黨不分區立委，聽完對方解釋後還是要發文，自以為是街頭俠客，結果卻是獵巫師。

鍾沛君強調，郭昱晴拿來公審的直播主，根本沒拍到小孩子，反而是郭自己不斷踩紅線，再次證明民進黨真正搞雙標，胡亂給無辜的市民貼標籤，其實就是為了大罷免繼續添柴火。

楊智伃質疑，郭昱晴過去也曾直播自拍，除了拍攝街景，也曾拍到小孩子的臉，如今卻雙標來公審一般民眾，跟另一位民進黨立委沈伯洋一模一樣。青鳥搞大罷免甚至還瘋到搞公審街拍民眾的標準流程，郭昱晴不僅報警，還透過立委職權直接向警政署報告，陸委會副主委梁文傑說對岸直播要被特許，結果在台灣直播還要立委特許嗎？

國民黨發言人鄧凱勛說，賴清德近日說要團結十講，但自己提名的不分區立委卻搞仇恨公審，呼籲賴清德放棄仇恨式的大罷免，否則講再多都無助團結社會。如果賴清德真的要團結國家，就應該先回答在野黨近日提出的包含經濟、民生、國安等議題的10問，也呼籲賴清德不要再放任黨公職搞文革式的獵巫。