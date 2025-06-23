賴總統監誓 林昶佐王思為陳牧民等人完成宣誓
總統賴清德今天主持「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，駐芬蘭大使林昶佐、駐瑞士大使王思為、駐韓國大使丘高偉、駐印度大使陳牧民、駐聖克里斯多福及尼維斯大使陶令文等人完成宣誓。
宣誓儀式開始後，賴總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由林昶佐帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。
副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲及總統府秘書長潘孟安等人在場觀禮。
宣誓人員還包括，駐瑞士大使王思為、駐韓國大使丘高偉、駐印度大使陳牧民、銓敘部政務次長懷敍、行政院人事行政總處副人事長張秋元、駐捷克大使陳立國、駐泰國大使藍夏禮、駐聖克里斯多福及尼維斯大使陶令文。
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