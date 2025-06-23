賴總統監誓 林昶佐王思為陳牧民等人完成宣誓

中選會甫宣布大罷免成案，將於7月26日投票，賴清德總統就在6月22日展開他「國家團結」十講的第一講「國家」。在這場演講裡，賴總統又充分發揮他「好為人師卻誤人子弟」的風格，用自我拼湊的歷史宣揚他的史觀。甚至為了強調台灣的「獨立性」，連「左鎮人」、猛獁象都搬了出來。「十講」的起手勢如此，接下來九講會是如何，也就不難猜測了。

2025-06-23 10:50