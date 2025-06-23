快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

賴總統監誓 林昶佐王思為陳牧民等人完成宣誓

中央社／ 台北23日電
「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」23日上午在總統府舉行，駐芬蘭大使林昶佐（前左）等人高舉右手宣讀誓詞。中央社
「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」23日上午在總統府舉行，駐芬蘭大使林昶佐（前左）等人高舉右手宣讀誓詞。中央社

總統賴清德今天主持「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，駐芬蘭大使林昶佐、駐瑞士大使王思為、駐韓國大使丘高偉、駐印度大使陳牧民、駐聖克里斯多福及尼維斯大使陶令文等人完成宣誓。

宣誓儀式開始後，賴總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由林昶佐帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。

副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲及總統府秘書長潘孟安等人在場觀禮。

宣誓人員還包括，駐瑞士大使王思為、駐韓國大使丘高偉、駐印度大使陳牧民、銓敘部政務次長懷敍、行政院人事行政總處副人事長張秋元、駐捷克大使陳立國、駐泰國大使藍夏禮、駐聖克里斯多福及尼維斯大使陶令文。

總統賴清德（左）23日上午在總統府主持「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，向駐芬蘭大使林昶佐（前中）等人握手致意。 中央社
總統賴清德（左）23日上午在總統府主持「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，向駐芬蘭大使林昶佐（前中）等人握手致意。 中央社
總統賴清德（左）23日上午在總統府主持「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，副總統蕭美琴（左2）等人在場觀禮。中央社
總統賴清德（左）23日上午在總統府主持「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，副總統蕭美琴（左2）等人在場觀禮。中央社

行政院 林昶佐

延伸閱讀

【重磅快評】酬庸林昶佐、史哲 一言以蔽之：肥水不落外人田

林昶佐：盼促成台灣與芬蘭直航 台芬可交流反滲透經驗

林昶佐認了Doris罹腦部罕病！赴任芬蘭首先要做這件事

林昶佐成駐芬蘭代表引國際關注 紐時指1原因「合適選擇」

相關新聞

製共諜戲碼上市？游淑慧提3點證明郭昱晴「獵巫秀早有預謀」

民進黨不分區立委郭昱晴日前在Threads貼文指，遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，引來公審質疑，郭雖澄清「提醒不等於獵巫...

中共雙航艦東出太平洋 賴總統態度為何被專家說突兀？

中共海軍兩艘航空母艦山東號及遼寧號近期分別出航西太平洋展開演訓，引發國際關注。總統府19日也發布消息，指賴清德總統在例行軍事會談中，再度指示國安與國防團隊持續彙報最新情資，並要求緊盯山東號、遼寧號船團在第一、二島鏈相關海面上的行動。中共航艦「東出」，顯然不僅僅是「軍事演練」這麼簡單，更牽動大國博弈。

郭昱晴公審直播男翻車道歉 國民黨批非首次「獵巫」：不斷製造對立與仇恨

民進黨立委郭昱晴發文稱遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，出於擔憂已通報警政署，當事男子隨後澄清是自拍，郭昱晴昨道歉並刪文，...

賴總統監誓 林昶佐王思為陳牧民等人完成宣誓

總統賴清德今天主持「新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，駐芬蘭大使林昶佐、駐瑞士大使王思為、駐韓國大使丘高偉...

連猛獁象都講了卻略過中華民國 誤人子弟的賴氏史觀

中選會甫宣布大罷免成案，將於7月26日投票，賴清德總統就在6月22日展開他「國家團結」十講的第一講「國家」。在這場演講裡，賴總統又充分發揮他「好為人師卻誤人子弟」的風格，用自我拼湊的歷史宣揚他的史觀。甚至為了強調台灣的「獨立性」，連「左鎮人」、猛獁象都搬了出來。「十講」的起手勢如此，接下來九講會是如何，也就不難猜測了。

中東風險升溫 政院：物價穩定小組掌握油價波動 盼確保民生物價穩定

美國動手攻擊伊朗核設施，伊朗揚言攻擊美軍基地報復，威脅封鎖荷莫茲海峽，國際油價在首個交易日開盤受消息衝擊後急升。行政院2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。