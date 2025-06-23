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中東風險升溫 政院：物價穩定小組掌握油價波動 盼確保民生物價穩定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰指示副院長鄭麗君（見圖）督導的穩定物價小組密切關注國際情勢，適時作出因應。圖／聯合報系資料照片。
行政院長卓榮泰指示副院長鄭麗君（見圖）督導的穩定物價小組密切關注國際情勢，適時作出因應。圖／聯合報系資料照片。

美國動手攻擊伊朗核設施，伊朗揚言攻擊美軍基地報復，威脅封鎖荷莫茲海峽，國際油價在首個交易日開盤受消息衝擊後急升。行政院23日指出，近期中東地緣政治風險升溫，國際原油價格明顯上升，行政院物價穩定小組將密切掌握國際情勢，妥為應處，力求物價維持穩定。

近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，並推升全球能源及大宗物資價格，行政院長卓榮泰6月19日於行政院會指示，請行政院副院長鄭麗君副院長督導行政院「穩定物價小組」，密切關注油價、民生物價變動。

行政院今天指出，鄭麗君已於6月20日邀集行政院「穩定物價小組」相關部會進行研商，責成行政團隊密切關注中東情勢發展與國際原油價格波動，並適時提出各項物價穩定措施。

行政院表示，為穩定國內物價，政府已實施「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」的油價雙平穩機制，並延長減徵關鍵進口原物料稅負至今年9月底。今年以來，國內物價漲幅呈逐月減緩，今年1至5月平均CPI年增率為2.04%，今年5月更降至1.55%。

行政院強調，惟近期中東地緣政治風險升溫，國際原油價格呈明顯上升趨勢，行政院「穩定物價小組」將密切掌握國際情勢，妥為應處，力求物價維持穩定。

行政院 油價 中東

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