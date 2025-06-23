中東風險升溫 政院：物價穩定小組掌握油價波動 盼確保民生物價穩定

大罷免將進入三階，7月26日將迎來史上首次罷免投票，這場選戰的對象集中於多位藍營立委，與過往地方型或個別性的罷免選舉性質大異其趣，對民進黨而言，如何有效催出支持罷免的選票，將是一場嚴峻考驗。 過去民進黨為了「鼓勵」返鄉投票，曾祭出高鐵、台鐵雙鐵加開班次等做法因應，但這次非選舉年，能否有相關做法，綠營內部也陷入矛盾論述之爭，一方面盼熱戰激出同意罷免票，但另一方面認為過激恐會讓不同意票衝高。

2025-06-23 08:00