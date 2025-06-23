郭昱晴公審路人直播翻車道歉 法務部：應盡量顧及隱私

民進黨立委郭昱晴公審路人直播惹議，法務部次長黃世杰今天表示，公開場合的隱私保障程度與非公開場合不同，呼籲民眾盡量顧及被拍攝者的隱私權，至於郭昱晴本人已經有說明，「我們就尊重郭委員的說法」。

郭昱晴先前在社群媒體「Threads」及臉書發文指稱，自己遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，質疑該名男子行為「有點鬼祟」，因此出於擔憂通報警政署，事後遭到當事人駁斥為自拍行為，此事一出引發社會熱議。郭昱晴昨天對此發文道歉並刪除原先貼文，並表示除了認真反省也感謝各界批評指教。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、法務部矯正署、衛福部健保署等單位就「現行獄政與受刑人處遇機制之制度檢討」進行專題報告。黃世杰受訪時表示，公開場合的隱私保障程度與非公開場合不同，「我們還是呼籲在路上拍攝影片時，盡量顧及被拍攝者的隱私權。」

媒體追問，郭昱晴影射民眾「行為有點鬼祟」挨批獵巫，黃世杰聽聞後僅簡短回應，「郭委員已經有說明，尊重郭委員的說法。」

此外，民眾黨立委黃國昌先前播放「示範帶」質詢惹議，台北地檢署上周將其列為涉嫌偽造文書等罪的「他字案」被告。黃世杰表示，此案源自民眾告發，檢方因此立案調查，相信檢察官將本於職責調查清楚，也沒有所謂北檢秀下限的問題，「有人告發就偵查，尊重檢察官職權。」