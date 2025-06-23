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製共諜戲碼上市？游淑慧提3點證明郭昱晴「獵巫秀早有預謀」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委郭昱晴。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭昱晴。圖／聯合報系資料照片

民進黨不分區立委郭昱晴日前在Threads貼文指，遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，引來公審質疑，郭雖澄清「提醒不等於獵巫」，但網友不埋單，郭昨晚終於刪除文章道歉。國民黨議員游淑慧今天也點出三重點，表示從郭PO的影片可知，「在街頭上真正偷拍別人的是她，自導自演自編、強迫他人入戲」，並證明「她的獵巫秀早有預謀。」

游淑慧今天在臉書說，郭昱晴委員的臉書限制留言討論，只好在這裡提醒她。游說，第一，郭昱晴之前不斷強調是「提醒不等於獵巫」。但所謂的提醒是私下的善意告知，屬於兩人的行為。而郭的行為是惡意地揣測甚至是杜撰腦補，然後放到自己的社群網路上公審，「這不叫獵巫什麼獵巫？」

第二，濫權舉報。游說，莫名其妙在街頭偷拍別他人的行為、加上自己的惡意腦補，就把人舉報到內政部警政署。以郭大委員的身分，警政署的SOP通常是找到當事人調查約談，並將結果回報大委員。所以郭某某的行為不但增加員警的工作量，也可能害一個市民莫名其妙的被調查。

第三，製造共諜、腦補劇情。

郭在臉書中還要莫名其妙地強調〔無中國口音〕，並且盤查對方直播的社群平台是不是TikTok抖音？「她想要怎樣？」

游淑慧說，用口音來論斷他人的行為，真的So Stupid 。如果廈門來的朋友，講著閩南國語，郭某是不是就以為這是自己人？如果真的只是善意提醒不要拍攝孩子，郭某為什麼還要去盤查對方，用的社群平台是不是TikTok抖音？

游淑慧說，郭委員的所有劇情鋪陳，都是想製造影射一個年輕人在街頭的拍攝，都可能是阿共ㄟ的陰謀。「天啊，現在民進黨連製造共諜的劇碼都公開上市？」

游批，一個大立委當街違法盤查市民、偷拍市民，用自己的職權濫權通報警政機關、最後還把自己的腦補劇情放到社群網路上公審獵巫。游問，「她是自己戲演太多了？把人家強制入戲？」這是蘇聯KGB的行為？還是中華民國立委的權力？

民進黨立委郭昱晴挨批公審男子。圖／取自臉書粉絲專頁「政客爽」
民進黨立委郭昱晴挨批公審男子。圖／取自臉書粉絲專頁「政客爽」

郭昱晴 社群 游淑慧

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