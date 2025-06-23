20年前沒要求…陸配補除籍證明近大限 新北8件求助案「不知如何辦」

移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士3個月內補件「喪失原籍證明」，若至6月底未繳，戶籍可能遭撤銷，甚至面臨遣返，引發新住民焦慮與各界質疑。北市民政局長陳永德直言，中央要查已取得中華民國國籍的陸籍新移民是否有喪失原籍證明，根本是擾民，很多陸籍新移民嫁到台灣多年，已取得中華民國國籍，多年後還在搞這問題，根本是製造困擾。

新北市民政局表示，目前接獲8件民眾求助案，民政局及各戶政事務所已即時提供移民署聯繫窗口資訊，並發函協助轉知，民政局也設置單一服務窗口，協助陸籍配偶瞭解規定與權益保障，提供必要的諮詢與協助。

金門縣新二代兩岸交流協會理事長羅建華說，目前手上還有7至8個案要協助處理，她說，很多陸配都在醫院當看護，24小時都在上班，根本無法回大陸去辦，有提醒他們先向移民署簽切結書，以免時間到了遭遣返。

羅建華透露，很多姐妹反映，離開大陸20、30年，大陸父母等家人紛紛離世，要去辦「喪失原籍證明」，還要去拜託台辦，簡直求助無門，實在很困擾，呼籲需要協助的姐妹可以來找她，願盡力協助。

一名不願意具名的陸配表示，她在1993年來台灣，11年後拿到身分證，當時也沒要求他們要交「喪失原籍證明」，如今真的不知道如何回大陸辦，甚至找何人幫忙辦，簡直是擾民，難免擔憂屆時若被遣返回大陸，大陸也不認他們，豈不成為兩邊都不認的「人球」。

中華兩岸婚姻協調促進會理事長鍾錦明說，今年3、4月間，許多陸配收到公文時，確實人心惶惶，陸委會、移民署、海基會陸續在全台各地辦說明會後，告知可透過說明書等方式陳述難處，例如因為工作緣故短期難以出國辦理等，陸委會便會列管處理，不至於馬上出現身分問題。

鍾錦明說，若當時官方在發出公文時便告知有哪些行政措施及解方，就不會引起那麼大反彈及民怨，陸委會和移民署已陸續在台北、台中、高雄辦過說明會，近期還會到台東、花蓮辦說明會，宣傳可透過說明書方式回覆個別情況，讓官方能列管掌握。