總統府：關注中東局勢政經衝擊 聚焦油價、物價走勢

美國總統川普宣布已轟炸伊朗三處核子設施，中東局勢持續緊張，總統府昨（22）日表示，國安團隊皆有即時掌握相關情勢，政府部門密切關注全球政治與經濟市場潛在衝擊，並妥善因應，請國人放心。

至於是否會因此召開國安高層會議，據了解，國安團隊原本就會定期召開高層會議，上周例行性會議時，已特別關注到中東情勢，賴清德總統上周也在例行軍事會談中，指示國安、國防團隊持續彙報最新情資，並關注物價、民生議題，也務必要確保金融穩定。

賴總統昨日出席「團結國家十講－第一講」，以「國家」為主題，內容主要聚焦兩岸、主權，並未接受媒體採訪，也並未公開對於中東情勢發表談話。

總統府發言人郭雅慧昨日表示，對於中東相關情勢，國安團隊皆有即時掌握，也將持續與各方友盟保持緊密聯繫，確保整體情勢穩定及國人安全無虞。

郭雅慧說，國安團隊針對相關情勢均於第一時間向賴總統報告，總統指示國安團隊及行政部門持續關注可能發展，並有效因應。她強調，對於相關情勢可能對全球政治與經濟市場帶來潛在衝擊，行政部門密切關注並妥善因應，請國人放心。

針對近期中東情勢變化，府方人士表示，賴總統上周開始，已在例行安全簡報會議及軍事會談中指示國安團隊與行政部門即時掌握整體局勢，強化監控與應變能力，也特別要求國防部與國安系統持續彙整情資，提升對區域安全動態的偵蒐與研判能力，並與國際友盟密切聯繫，以確保國家安全與民眾安寧。

據了解，府院關注中東情勢，主要包含油價、物價、股市波動等面向，政院人士強調，中東戰火衝突情勢持續升高，政府緊盯國際情勢，各部會都會持續提高警覺，並關注國際情勢發展。

外界關注中東動盪恐牽動油價，行政院穩定物價小組已密切關注相關影響。