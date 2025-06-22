美轟炸伊朗3處核設施…藍批賴清德還在搞大罷免 嘆「國人只能自保」

美國總統川普6月19日才表示兩周內決定是否對伊朗動武，未料僅隔兩天，便於21日下令突襲伊朗三處核設施，震驚國際社會。北市議員楊植斗感嘆，如今國際情勢緊張，但聽完賴清德總統「團結國家十講」第一講，卻只感受到只想傳達「大罷免大成功」，批評情勢只會更加緊張，民眾只能做好自救防備。

楊植斗說，時代紛亂，巨輪突然輾來，沒防備的民眾只能粉身碎骨，事先做好準備，也許可以提高自救的機會，今天受文山區青工會的邀請除了提醒26日反罷免外，也請大家確認好自家週邊的防空避難空間，並準備飲水乾糧等等。

楊植斗表示，在國際情勢緊張當下，賴總統正進行「團結國家十講」，聽著賴總統從南島語族開始談起，批評台灣原住民去參加對岸的活動，聽完之後沒感受到自己被賴總統畫進團結小圈圈裡。

楊植斗說，在圈圈外頭看著賴總統跟大家說，國家定義不包含國名，叫中華民國丶中華民國台灣或台灣都可以，而看賴總統通篇的演說濃縮成一句話，不過就是「大罷免大成功」情勢又更加緊張了。