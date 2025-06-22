郭昱晴質疑路人挨轟 晚間刪文致歉：真誠道歉接受指教

民進黨立委郭昱晴發文稱遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，出於擔憂已通報警政署，挨批獵巫，當事男子隨後澄清是自拍，不料被公審。郭昱晴稍早發文道歉並刪文，強調她願意為這樣的感受負責，未來在提醒的方式上會更謹慎。

郭昱晴22日在Threads發文曬出照片，質疑一名位於中山區四平商圈直播的男子「行為有點鬼祟」，除了上前要求不要對小孩臉拍，也稱已將此事向警政署報告，一名自稱男子的友人表示，「現在人民在路上都不能開直播了嗎？憑什麼要被獵巫？」郭昱晴則澄清，提醒過程理性，沒有曝光個資。

當事人男子也出面還原過稱，指自己是在猶豫是否購買飲料，且已明確告知他是在拍攝自己。

對此，郭昱晴今晚以「刪除貼文、真誠道歉、認真反省，感謝各界批評指教」為題，發文道歉。她說，因為出於保護未成年孩子的安全，加上近期多起發生的新聞事件，一個身為母親的直覺反應，上前提醒希望不要拍攝孩子的對話，也理解在po文當下，讓對方覺得被冒犯、被懷疑。

郭昱晴說，她願意真誠向當事人說聲對不起。除了刪文，也願意為這樣的感受負責，也從這件事中學到更多表達的分寸。在提醒的方式上會更謹慎。「再說一次，真誠道歉。各界的批評、指教，我都看到了，十分感謝，我會認真理解、反省」。