賴清德「團結十講」第一講國家 醫曝和30年前同一套還講錯

賴清德總統今起展開「團結國家十講」，首場在新北市，以國家為主軸發表演說。醫師、時事評論家沈政男聽完後直言，與30多年前新潮流洗腦大一學運新生的台獨論述同一套，而且還講錯；他也點出台灣最大問題是「國際上沒什麼人承認台灣。」

沈政男指出，賴總統「團結國家十講」第一講談「國家」長約1小時，聽完後驚訝發現，30多年前在台大男十一舍的地下學運台獨社團噬菌體時，他就已經熟悉那套說法，因為都是新潮流用來洗腦充滿政治熱情的年輕人，所用的台獨論述。

而今天賴清德提到，國家四要素，土地、人民、政府、主權，台灣都具備，因此國號不是問題，有沒有加入聯合國也不是問題；問題是，國際上就沒什麼人承認台灣，只有十幾個國家承認這一點，就是一個大問題。

他進一步表示，賴清德就考古人類學的台獨講法也是30幾年沒變，什麼台灣是南島語族的起源、幾千年前台灣就有左鎮人、大坌坑文化等，但都無法排除台灣島上最早的人類來自中國大陸，新潮流甚至沒跟賴更新的台獨論述是「澎湖一號」。

此外，賴清德也提到台灣人的抵抗精神，對於南台灣抗日歷程如數家珍，講到蕭壠事件時還激動了一下，卻也是整場演講最離譜之處，顯然新潮流的台獨課只上了一半。因為台灣人當時抗日就是要回歸祖國中國，怎會用抗日來主張台灣主權。