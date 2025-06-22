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民眾黨指賴總統團結首講空洞 與其喊口號不如做實事

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統出席「團結國家十講」第一講，他強調從歷史的脈絡來看，中華人民共和國從未擁有過台灣。記者葉信菉／攝影
賴清德總統出席「團結國家十講」第一講，他強調從歷史的脈絡來看，中華人民共和國從未擁有過台灣。記者葉信菉／攝影

有關賴清德總統啟動團結國家十講，台灣民眾黨今天表示，賴總統的第一講用歷史開講，猶如民進黨立委柯建銘盤古開天，人民期待政府做實事而非講空話，與其單向布達空泛抽象的概念，不如告訴大家當前面臨的重大挑戰，「喊十次空泛的口號，不如真正做一次實事。」

賴總統今天啟動「團結國家十講」，首場以「國家」為主軸發表演說。民眾黨晚間發布聲明表示，認真聆聽後深感震驚，無法想像以總統高度會發表如此空洞的演講，團結十講的第一講用歷史開場，然而賴總統的史觀片段又匱乏，猶如柯建銘上身一般盤古開天，嚴重與現代社會認知斷鏈。

民眾黨指出，台灣人民引以為傲的民族共融、新舊移民集結、多重文化融合等光榮文化，完全無法透過賴總統的演說被包容，反而各自斷裂。

民眾黨表示，賴總統想要藉由講古「創造共鳴」，然而卻讓人感覺「不知所云」，人民期待政府做實事而非講空話，與其單向布達空泛抽象的概念，不如告訴大家台灣當前面臨的重大挑戰，舉凡能源、居住正義、社會安全網、司法公正等重要議題，賴政府要如何拿出對策，「與其喊十次空泛的口號，不如真正做一次實事。」

民眾黨強調，團結不是嘴巴說說，面對AI應用技術來勢洶洶，台灣身為科技大國，國人花了一個小時的時間與精神，依舊在賴總統的「盤古開天」當中虛耗，對於國家的未來、經濟、社會、文化、環境等各個方面發展方向無能力清楚闡述，還要2300萬人虛耗空轉多久。

柯建銘 台灣民眾黨

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