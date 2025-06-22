郭昱晴公審路人直播翻車 凌濤批獵巫到走火入魔

民進黨立委郭昱晴在Threads發文指，遇到一位拿手機直播的「鬼祟男」，引來男子友人回擊，她雖澄清「提醒不等於獵巫」，但網友仍不埋單。國民黨國政基金會副執行長凌濤批評，「萬老師」路上隨機公審年輕人，簡直比共產黨還要共產黨，綠共當之無愧。

凌濤指出，「萬老師」多次大翻車不認錯，上次不查證說426凱道造勢影響統測，被發現周遭沒有考場，還要教育部發文洗地。今天更誇張，路上隨機公審年輕人，簡直比共產黨還要共產黨，綠共當之無愧。

凌濤表示，如果一般市民在路口、公園直播，都說明只是直播自己，都被獵巫當成第五縱隊，要被大立委送交內政部警政署，那太恐怖了。民進黨大罷免若成功，食髓知味，人人都可能被抓、被誣賴。郭昱晴的責任區是桃園，常常配合在地民代貼標籤，見怪不怪，但這次愛蹭翻車，捅馬蜂窩，拒不刪文，恐怕下不了車。