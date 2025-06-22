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「團結國家十講」首講 賴清德批北京宣傳一中是大錯特錯

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統出席「團結國家十講」第一講，他強調希望團結國人與朝野，以應對各種挑戰。記者葉信菉／攝影
賴清德總統出席「團結國家十講」第一講，他強調希望團結國人與朝野，以應對各種挑戰。記者葉信菉／攝影

大罷免風雲欲來之際，賴清德總統今（22日）在新北啟動首場團結國家十講，首場的主題是「國家」，他說，國家組成四元素包含人民、土地、政府和主權，不是國家的名稱是什麼、不是在聯合國是否擁有席位，也不是擁有多少邦交國，中國以聯合國第2758號決議文來宣傳「一個中國」原則，甚至衍生出「一個中國三階段論」，是大錯特錯。

賴總統在新莊一場國際扶輪社3490地區第九分區聯合例會發表演說，總統府秘書長潘孟安及民進黨立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧也到場；這是賴團結國家十講的第一場，主題為國家，接下來還有團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮與均衡台灣。

賴總統準備投影片，以國台語雙聲道的方式，從考古遺跡講起，一路延伸到台灣近代史，佐證中國所謂「台灣自古就是中國不可分割的一部分」，並非事實。

賴總統表示，當清帝國在1895年把台澎割讓給日本，台灣人在各地自組行動，對抗準備接收台灣的日本人，「以竹篙湊菜刀的精神就跟他們拚了」；他說，台灣人從很久以前，就有反侵略、護台灣的意志。

賴總統說，中華人民共和國從未擁有台灣，在1951年的舊金山和約寫的是，日本政府放棄對台澎一切權利、權利名義與要求，並未把台灣交給中華人民共和國；而當時中華人民共和國建國不到兩年，所以中共從未統治台灣任何一天。

賴總統指出，台灣在1996年舉行總統直選，更為確立主權在民的精神，他去年當選總統時，時任美國國務卿布林肯公開祝賀，並稱呼他為台灣民選第五任總統。

賴總統表示，「中華民國、中華民國台灣，或是台灣，都是我們的名字，都一樣響亮；無論用哪個名字稱呼我們，我們都是主權國家。」

賴總統表示，中華民國擁有人民、土地、政府和主權，就是國家；國家的定義無涉名字、是否在聯合國擁有席次，或者擁有多少邦交國。

賴總統表示，中國以聯大2758號決議文宣傳一中，對台灣除了文攻武嚇，還有對國家主權的威脅，對國軍滲透與間諜行動的威脅，混淆國人對國家認同的威脅，藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅，以及藉融合發展吸引台商台青的威脅。

賴總統引述諺語「風水先生背著自家親人的金甕，尚未尋到好的風水來埋葬，卻為了替別人堪輿賺錢看風水」，來諷刺自己的事情未辦好，卻還要替別人去辦事，類比中國年輕人的失業率居高不下，還想要吸引台灣年輕人過去。

賴總統說，台灣的民主、經濟發展和自由指數都在在證明台灣堅定走自己道路，台灣的經濟成就從IC設計封測到薩克斯風都在世界占有一席之地，「台灣很厲害，所以中國難怪一定要併吞台灣」。

賴總統說，面動中國文攻武嚇，面對共軍機艦持續擾台，「我們要勇敢面對」，他矢言守護民主、保護人民，並維護經濟發展，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，呼籲希望能繼續與全體國人打拚，讓國家更強，讓民主之光照亮全世界。

賴清德 經濟發展 主權

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