快訊

小孩生了不顧還領走育兒津貼 阿嬤氣壞怒斷女兒親權

日本鹿兒島外海又震...芮氏規模約5.2 日本氣象廳回應了

賴清德團結十講 柯志恩批：總統完全按柯建銘劇本演出

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
國民黨立法委員柯志恩今天下午批評賴清德團結十講演講是完全不演了，完全按總召柯建銘劇本演出。記者石秀華／攝影
國民黨立法委員柯志恩今天下午批評賴清德團結十講演講是完全不演了，完全按總召柯建銘劇本演出。記者石秀華／攝影

國民黨立法委員柯志恩今天下午應邀參加前台中市長胡志強新書發表會，會前接受媒體訪問，批評賴清德總統的「團結國家十講」完全不演了，完全按照柯建銘總召的劇本如實演出，果然如柯總召所說會在大罷免最後一刻如實演出。

柯志恩表示，一開始柯建銘規畫大罷免時就曾預告總統會在最後時刻登場，果然在7月26日（罷免投票日）也如柯建銘所說的日期，中選會也成為他劇本的一部分，賴清德要辦團結十場的演說，要講「團結」他（賴總統）應該要接受立法委員的質詢。

柯志恩指出，利用這個機會，大家都知道賴清德的目的是什麼，就是要支持大罷免；柯志恩表示，總統應該先不要談團結，應該要先和在野黨妥協，否則每個人會非常糾結。

柯志恩呼籲賴總統不要浪費納稅人的錢，應該好好坐下來，因為目前台灣面臨非常多的國際情勢上的困難，不要把大罷免掛在嘴巴上，這和所謂的團結完全是背道而馳。

賴清德 柯志恩 柯建銘 大罷免

延伸閱讀

吳怡農轟黨沒初選 王鴻薇酸賴清德：還團結十講？

賴清德團結十講 柯志恩批「口蜜腹劍」：根本為大罷免動員催票！

賴清德惡罷非民主 趙少康：726去投不同意 監督才有力

柯建銘預言726罷免投票若成真 國民黨：民主最大醜聞

相關新聞

賴清德團結十講 柯志恩批：總統完全按柯建銘劇本演出

國民黨立法委員柯志恩今天下午應邀參加前台中市長胡志強新書發表會，會前接受媒體訪問，批評賴清德總統的「團結國家十講」完全不...

綠委郭昱晴質疑直播主鬼祟直播 友人氣炸：憑什麼要被獵巫？

民進黨立委郭昱晴22日曬出照片，質疑一名位於中山區四平商圈直播的男子「行為有點鬼祟」，除了上前要求不要對小孩臉拍，也稱已...

路人直播被郭昱晴上網公審 王鴻薇批綠委也成「青鳥」

民進黨立委郭昱晴在社群平台發文，稱有男子疑似在街頭直播，行為鬼祟，因此她將照片發文上網，提醒大家要注意。貼文一出引發撻伐...

賴總統團結十講挨批 綠：藍白才是政治算計元凶

賴總統今（22）起將展開「團結國家十講」，引發藍白兩黨質疑一邊破壞團結、政治鬥爭，另一邊卻說「團結國家」。民進黨批評，賴...

中東情勢升級 府：密切關注政經衝擊 請國人放心

美國出手打擊伊朗核設施，中東情勢隨之升級；總統府發言人郭雅慧表示，國安團隊即時掌握相關情勢，並第一時間向總統報告；賴清德...

吳怡農轟黨沒初選 王鴻薇酸賴清德：還團結十講？

民進黨台北市黨部前主委吳怡農日前轟黨中央不辦縣市長初選是阻礙政黨發展。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨內明星級青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。