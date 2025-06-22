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賴總統團結十講挨批 綠：藍白才是政治算計元凶

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人卓冠廷。圖／本報資料照片
民進黨發言人卓冠廷。圖／本報資料照片

賴總統今（22）起將展開「團結國家十講」，引發藍白兩黨質疑一邊破壞團結、政治鬥爭，另一邊卻說「團結國家」。民進黨批評，賴總統因應局勢變化展現帶領國家向前的決心，無奈藍白持續杯葛國安預算、法案，還無理抹黑，證明破壞國家團結、處處政治算計的就是藍白。

民進黨發言人卓冠廷表示，賴總統以國家元首高度用心良苦，先是邀請藍白兩黨黨主席進行國安簡報遭拒，如今再以當前國內外局勢展開「國家十講」進行社會溝通，又遭到藍白無理抹黑，在在證明破壞國家團結、處處政治算計的就是藍白兩黨的黨主席。

卓冠廷表示，過去一年，可以看到世界局勢急速變化，中國不斷強化印太地區軍事行動，更加大加強滲透台灣力道。在這個國家面臨種種挑戰的關鍵時刻， 賴總統以發表「團結國家十講」的形式，分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣10個主題，直接和國人說明台灣當前面對的各項挑戰，以及接下來希望帶領國家繼續往前進的決心。

卓冠廷說，不止台灣人，連國際社會都焦急萬分，勸阻國民黨不要惡意刪減國防預算，應向世界展現台灣自主防衛的決心。無奈藍白在野黨卻持續在立法院杯葛國安預算與法案，卓冠廷表示，因此，他們需要全民的關注，才能改變台灣現況，讓全民知道真正在破壞團結、阻撓強化國防的，就是持續在國會毀憲亂政的藍白兩黨，既然藍白不願和國家團結，就讓他們與2300萬國民一起團結為未來而奮鬥。

藍白 卓冠廷

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