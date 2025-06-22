路人直播被郭昱晴上網公審 王鴻薇批綠委也成「青鳥」

民進黨立委郭昱晴在社群平台發文，稱有男子疑似在街頭直播，行為鬼祟，因此她將照片發文上網，提醒大家要注意。貼文一出引發撻伐，批郭帶頭「獵巫」。國民黨立委王鴻薇表示，相關案例近日層出不窮，現在連民進黨公職人員也加入「青鳥」、「側翼」製造恐慌及對立，帶頭獵巫，賴清德總統還好意思要「團結十講」？

路上拿手機或拍照是不少民眾的興趣，不過近日常遭部分網友質疑，此舉恐是中國大陸民眾在情蒐。郭昱晴指出，昨在台北四平街，就有看到一名男子鬼祟，她上前詢問在拍什麼，原來是在社群平台TikTok上直播，男子雖然沒有中國口音，但回答時神情略顯緊張，而她也提醒男子不要拍到小孩的臉。

郭昱晴表示，前陣子也有不少在街頭或校園附近直播的奇怪人士，大家要多注意，她也告知內政部警政署要加強巡邏。不過她於社群發文附照，也引發各界質疑；她澄清，是基於安全考量提醒，過程理性平和，照片也避免個資曝光，提醒不等於獵巫，希望大家願意理解，但沒有因此刪除貼文。

王鴻微指出，郭昱晴指民眾行為鬼祟，更在沒證據下指控民眾拍小孩，導致許多「青鳥」也於社群抹紅「這100%是中國人」、「這是統戰的一部分」等；這也讓該民眾友人批評，「想問現在人民在路上不能開直播了嗎？」、「到底憑什麼要被你們這樣獵巫啊」，並強調友人是在自拍。另也有網友指出，就連郭自己的照片都能證明該民眾在自拍，但郭都沒有回應更正或刪文。

王鴻薇表示，現在許多「青鳥」都在網路帶風向，對許多紀錄生活的民眾無差別攻擊與騷擾，像是之前有人路上拍照，就被罵是「中配、共匪、三性」；還有民眾只是在高鐵站等人，就碰上有人「突然衝到自己手機旁大喊中華民國萬歲台灣獨立」等。