綠委郭昱晴質疑直播主鬼祟直播 友人氣炸：憑什麼要被獵巫？

民進黨立委郭昱晴22日曬出照片，質疑一名位於中山區四平商圈直播的男子「行為有點鬼祟」，除了上前要求不要對小孩臉拍，也稱已將此事向警政署報告，另名自稱男子的友人表示，「現在人民在路上都不能開直播了嗎？憑什麼要被獵巫？」郭昱晴則澄清，提醒過程理性，沒有曝光個資。

該名自稱男子友人發文指出，男子4年前還在陸軍特戰隊服役，21日才剛領到教召令。他質疑，「他跳傘的時候被傘繩劃破過臉頰，到現在都還有疤，我就想問現在人民在路上不能開直播了嗎？到底憑什麼要被你們這樣獵巫啊，社會變成這樣真的是你們想要的嗎？」

此文一出，不少網友在郭昱晴貼文下方留言質疑，「現在拿起相機記錄生活都要開始偷偷摸摸，很怕隨時被人錄影放到網路上抨擊」，「已經有人出來解釋了，麻煩你刪文+道歉，身為一個立委帶頭獵巫？他犯了什麼法憑什麼去騷擾他」、「沒有看到人家鏡頭對著自己嗎？還問人家拍什麼？」

不過，郭昱晴稍早再透過社群發文澄清，她當下在公園看到男子持手機拍攝，且現場有許多孩童與家長，出於安全考量，主動上前提醒對方避免拍到孩子的臉部。「提醒的過程理性平和，事後也將相關畫面加上馬賽克處理，無曝光其個資。」

郭昱晴提到，目前留言中當事人與其友人在社群上表示他無不當目的，但更多的是對自己的批評指教，甚至謾罵跟指摘，她都尊重。

她強調，提醒民眾注意孩子安全，並不等於獵巫。在學校、公園等公共空間中，每個人都有責任提高警覺，也希望警方能在學校周邊多加巡邏，讓家長與孩子更安心。善意提醒在網路上可能被誤解，但她仍相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值。