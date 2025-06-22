快訊

談照護林芳郁失智歷程很揪心 林靜芸：他很努力想回到這個星球

林芳郁罹患失智症 中研院士陳培哲敬佩「挺直醫學脊梁」

美軍成功重擊伊朗核設施 美國政府內部為何氣氛沒那麼樂觀？

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委郭昱晴質疑直播主鬼祟直播 友人氣炸：憑什麼要被獵巫？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委郭昱晴。聯合報系資料照片／記者范榮達攝影
民進黨立委郭昱晴。聯合報系資料照片／記者范榮達攝影

民進黨立委郭昱晴22日曬出照片，質疑一名位於中山區四平商圈直播的男子「行為有點鬼祟」，除了上前要求不要對小孩臉拍，也稱已將此事向警政署報告，另名自稱男子的友人表示，「現在人民在路上都不能開直播了嗎？憑什麼要被獵巫？」郭昱晴則澄清，提醒過程理性，沒有曝光個資。

該名自稱男子友人發文指出，男子4年前還在陸軍特戰隊服役，21日才剛領到教召令。他質疑，「他跳傘的時候被傘繩劃破過臉頰，到現在都還有疤，我就想問現在人民在路上不能開直播了嗎？到底憑什麼要被你們這樣獵巫啊，社會變成這樣真的是你們想要的嗎？」

此文一出，不少網友在郭昱晴貼文下方留言質疑，「現在拿起相機記錄生活都要開始偷偷摸摸，很怕隨時被人錄影放到網路上抨擊」，「已經有人出來解釋了，麻煩你刪文+道歉，身為一個立委帶頭獵巫？他犯了什麼法憑什麼去騷擾他」、「沒有看到人家鏡頭對著自己嗎？還問人家拍什麼？」

不過，郭昱晴稍早再透過社群發文澄清，她當下在公園看到男子持手機拍攝，且現場有許多孩童與家長，出於安全考量，主動上前提醒對方避免拍到孩子的臉部。「提醒的過程理性平和，事後也將相關畫面加上馬賽克處理，無曝光其個資。」

郭昱晴提到，目前留言中當事人與其友人在社群上表示他無不當目的，但更多的是對自己的批評指教，甚至謾罵跟指摘，她都尊重。

她強調，提醒民眾注意孩子安全，並不等於獵巫。在學校、公園等公共空間中，每個人都有責任提高警覺，也希望警方能在學校周邊多加巡邏，讓家長與孩子更安心。善意提醒在網路上可能被誤解，但她仍相信「關心公共安全」是一件值得被保護的價值。

她指出，「理解這位朋友可能因此感到不舒服，這絕非我本意。我沒有指控他不當，只是因應近來的新聞提醒現場民眾注意孩子安全。社會安全靠大家共同留意，提醒不等於獵巫，謝謝大家願意理解」。

民進黨立委郭昱晴挨批公審男子。圖／取自臉書粉絲專頁「政客爽」
民進黨立委郭昱晴挨批公審男子。圖／取自臉書粉絲專頁「政客爽」

郭昱晴 社群 直播

延伸閱讀

籲賴清德轉型「無糖總統」 綠委推修法免無糖飲貨物稅

才邀在野共商國是…賴清德昨聽罷團簡報 曹興誠、沈伯洋在場

曝手搖鮮奶茶「非鮮奶」 綠委：業務用乳是鮮奶詐騙

民進黨團：沈伯洋成認知作戰目標 台商罷團恐列下一波

相關新聞

綠委郭昱晴質疑直播主鬼祟直播 友人氣炸：憑什麼要被獵巫？

民進黨立委郭昱晴22日曬出照片，質疑一名位於中山區四平商圈直播的男子「行為有點鬼祟」，除了上前要求不要對小孩臉拍，也稱已...

路人直播被郭昱晴上網公審 王鴻薇批綠委也成「青鳥」

民進黨立委郭昱晴在社群平台發文，稱有男子疑似在街頭直播，行為鬼祟，因此她將照片發文上網，提醒大家要注意。貼文一出引發撻伐...

中東情勢升級 府：密切關注政經衝擊 請國人放心

美國出手打擊伊朗核設施，中東情勢隨之升級；總統府發言人郭雅慧表示，國安團隊即時掌握相關情勢，並第一時間向總統報告；賴清德...

來台30年被迫返陸除籍 桃園陸配痛批：故意刁難

移民署要求在台定居的原陸籍人士補繳「喪失原籍證明」，距離6月底大限在即，引發許多陸配反彈。56歲的王小姐來台30年，今年...

賴總統團結十講挨批 綠：藍白才是政治算計元凶

賴總統今（22）起將展開「團結國家十講」，引發藍白兩黨質疑一邊破壞團結、政治鬥爭，另一邊卻說「團結國家」。民進黨批評，賴...

吳怡農轟黨沒初選 王鴻薇酸賴清德：還團結十講？

民進黨台北市黨部前主委吳怡農日前轟黨中央不辦縣市長初選是阻礙政黨發展。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨內明星級青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。