吳怡農轟黨沒初選 王鴻薇酸賴清德：還團結十講？

民進黨台北市黨部前主委吳怡農日前轟黨中央不辦縣市長初選是阻礙政黨發展。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨內明星級青壯派接連質疑身兼民進黨主席的賴清德總統，都對賴的獨斷獨行不以為然；賴在民進黨內溝通不良，卻還要到外面「團結十講」，這不是太尷尬、太矛盾、太諷刺了嗎？

吳怡農前天社群發文指，民進黨通過2026年縣市長候選人提名辦法，執政一任的縣市長，不辦初選，由黨徵召現任者參選；沒有執政的縣市也不辦理初選，由黨徵詢協調後徵召。該決議否定了公平公開的競爭，也將阻礙政黨未來的發展，期盼黨中央再做進一步的思考與評估。

王鴻薇指出，賴清德今起要「團結十講」，但從近來事件來看，賴是連自己黨內青壯派都講不通，因為這是繼台北市議員簡舒培後，又一位民進黨內明星級青壯派直接質疑賴清德所主導的黨中央。王還說，吳怡農甚至撂下重話「政黨的衰敗由此開始」，看來賴在黨內都沒充分溝通。

王鴻薇感嘆，簡舒培及吳怡農都是民進黨知名青壯派，也是民進黨內要培養的青壯人選，但顯然他們對賴清德獨斷獨行的行事作風都不以為然，在賴清德黨內都溝通不良情況下，對比現在要跑到外面「團結十講」，這不是太尷尬、太矛盾、太諷刺了嗎？