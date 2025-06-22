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來台30年被迫返陸除籍 桃園陸配痛批：故意刁難

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
移民署要求在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，若未及時處理，台灣戶籍恐被註銷。圖為新黨等多個團體日前發起挺陸配遊行。本報資料照片
移民署要求在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，若未及時處理，台灣戶籍恐被註銷。圖為新黨等多個團體日前發起挺陸配遊行。本報資料照片

移民署要求在台定居的原陸籍人士補繳「喪失原籍證明」，距離6月底大限在即，引發許多陸配反彈。56歲的王小姐來台30年，今年4月接獲補繳通知後被迫返回廣東辦理，她批評政府此舉是「故意刁難」和「多此一舉」，認為已在台生活數十年的陸配不應承受政策不完善帶來的痛苦。

來自廣東的王小姐表示，她1990年代來台，至今已30年，是當初第一批來台定居的陸配。今年4月接獲移民署補繳「喪失原籍證明」通知時，感到非常困擾和生氣

王小姐指出，早期來台的陸配與現在的程序完全不同。她回憶當時來台過程，「我們以前來的時候是在大陸等待，公安局那邊把我們的身分證沒收，我們以為沒收身分證就是除籍的意思」，直到最近才知道原來沒有正式除籍。

王小姐說，收到補繳通知後，她被迫親自返回廣東老家辦理，整個過程雖然最後還算順利，「在村委會申請一個除籍證明，然後在派出所開一張，之後就直接到公證處辦理就好了」，但不僅舟車勞頓，心理壓力更讓她備受困擾。

王小姐形容收到通知時的焦慮心情，「總覺得好像時間很緊迫，不知道回去的時候會不會被刁難，也不知道會不會很麻煩」，這種政策讓她感到被針對，「我們在這邊都住了幾十年了，說什麼除籍不除籍、不愛台灣之類的話，我們還是在這邊，你弄那些有的沒的，很煩。」

王小姐直言，政府要求已經在台生活數十年的陸配補繳除籍證明是多此一舉，許多像她一樣的早期來台陸配都有類似感受，感到害怕和生氣。她強調，已經在台灣生活30年，早已把這裡當作家鄉，突然要求補繳20多年前的證明文件，不僅造成程序困擾，更讓人質疑在台灣的歸屬感，希望政府能夠理解陸配們的處境。

陸配 身分證 移民署 生氣 廣東

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