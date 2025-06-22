影／拒絕平台剝削 新聞傳播學界與業界呼籲成立新聞議價與新聞基金

以色列與伊朗之間的衝突會升級到何種程度？這兩個數十年來的宿敵，在衝突進入第10天之際，對抗程度已達空前：原本的暗戰已演變為公開戰爭。以色列首次對伊朗的核計畫、軍事及工業目標發動如此大規模的攻擊；而伊朗也首次成功以飛彈攻擊以色列核心地帶，造成眾多平民傷亡。美國總統川普突然喊出「無條件投降」，一時之間以為回到80年前中華民國對日抗戰勝利的時刻。 接下來的事態發展充滿許多變數，取決於伊朗與以色列的真正意圖，還有川普的動向。最大的未知數是以色列的最終目標：它會否滿足於僅摧毀伊朗的核計畫？抑或持續攻擊直至德黑蘭政權崩潰，實現帶有新保守主義色彩的「政權更迭」？這將徹底改變對抗的本質。

2025-06-22 13:00