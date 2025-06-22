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影／拒絕平台剝削 新聞傳播學界與業界呼籲成立新聞議價與新聞基金

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
傳播學界與新聞業界上午在台大新聞研究所聯合舉行「拒絕平台剝削，搶救新聞產業」記者會，並經由新聞界千人連署，一同促請立法院朝野三黨立即通過新聞議價與新聞基金立法。記者黃義書／攝影
傳播學界與新聞業界上午在台大新聞研究所聯合舉行「拒絕平台剝削，搶救新聞產業」記者會，並經由新聞界千人連署，一同促請立法院朝野三黨立即通過新聞議價與新聞基金立法。記者黃義書／攝影

傳播學界與新聞業界上午在台大新聞研究所聯合舉行「拒絕平台剝削，搶救新聞產業」記者會，並經由新聞界千人連署，一同促請立法院朝野三黨立即通過新聞議價與新聞基金立法。

出席的有輔仁大學新聞傳播學系教授陳順孝、政大新聞學系教授劉慧雯、台大新聞研究所教授林麗雲、全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷、台灣新聞記者協會會長吳柏軒、台大新聞研究所學生楊仁、台師大大眾傳播研究所教授王維菁、華視新聞部經理陳信聰、民視電視編審陳建民、三立電視編審李玉梅、雜誌公會理事長龔汝沁、天下雜誌共同執行長吳琬瑜、電視學會秘書長中視副總經理邱智鑫等出席記者會，呼籲新聞不能再等，立法不能再拖。

王維菁表示這是首次傳播學界與學生、新聞業界與學生共同舉行記者會，是因台灣新聞的現況讓大家不得不站出來。王維菁指跨國平台興起，長期挪用台灣新聞媒體生產的新聞內容，幾乎沒有人付費，拿走數位廣告七到八成的費用，導致台灣新聞產業快要崩盤、人才大量流失，可以解決此問題的方法之一就是成立新聞議價與新聞基金。王維菁強調跨國平台長期削弱、掏空台灣新聞產業，每年平均賺走4、5百億，賺走這麼多錢，卻沒有支付相應的責任及合理的回饋、分潤，甚至沒有創造在地的就業機會給年輕人，質疑這樣是否公平、合理。

記者會 王維 新聞學 台大

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