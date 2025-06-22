部分縣市2026不辦初選 吳崢籲吳怡農相信黨「以前也被徵召」

民進黨日前拍板2026年縣市長候選人提名辦法，執政一任與非執政縣市都不辦初選，由黨中央徵召現任或合適人選，民進黨北市前黨部主委、壯闊台灣理事長吳怡農不滿認為，否定公平公開競爭，阻礙政黨發展。黨內發言人吳崢今表示，吳怡農是優秀黨員，過去也曾透過徵召參選中山、北松山立委，盼黨內同志對黨制度有信心。

吳崢表示，初選辦法比照過往行之有年方式辦理，希望大家對黨務制度有信心，吳怡農也是優秀黨員，也透過徵召，不論是民調、徵召都有相應機制為國舉才，對黨的提名方式有信心。

此外，針對賴總統將舉辦「團結國家十講」，吳崢指出，台灣當前面臨到國內外各種挑戰及局勢，不論是在國安、經濟或AI，必須要去與人民面對面來溝通，讓大家了解政府的目標，以此來團結全台人民，這是一個總統責任，更是當前最重要工作，而團結的對象也包含在野黨，這也是上周賴總統原要邀清國民黨、民眾黨主席到總統府進行國安專報重要原因。

對於兩黨主席未出席國安專報，吳崢表示，很遺憾朱立倫與黃國昌兩人都有各自政治盤算，在種種大家都有政治性前提，導致專報沒有辦法成案，他覺得很可惜，就算政治立場、黨派不同，只要有共同目標就可以團結，反酸藍白「大選前撕破臉互罵，現在為了杯葛民進黨政府在立法院團結。」呼籲為了共同國家利益，大家團結在一起。