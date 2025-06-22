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館長駁B站開設帳號指控 批民進黨「只會操作中國議題」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
館長今在「成吉思汗全國健美公開賽」受訪時強調並未開設B站帳號，批評網路謠言混淆視聽，甚至質疑對方「詐欺成性」。記者張策／攝影
館長今在「成吉思汗全國健美公開賽」受訪時強調並未開設B站帳號，批評網路謠言混淆視聽，甚至質疑對方「詐欺成性」。記者張策／攝影

館長」陳之漢近日遭網紅「八炯」在Threads爆料，指其正式進軍不能罵共產黨的平台」，並截圖影片指稱館長擁有Bilibili（嗶哩嗶哩）帳號。對此，館長今在「成吉思汗全國健美公開賽」受訪時強調並未開設B站帳號，批評網路謠言混淆視聽，甚至質疑對方「詐欺成性」，直言「這樣的奇葩，國安單位不查嗎？」

館長表示，抖音、B站等平台常有許多搬運工未經授權上傳他的影片，「難道這些都算是我的官方帳號嗎？」他強調自己從未在B站設立頻道，呼籲媒體與社會大眾應理性看待類似指控，不應對未經查證的資訊過度渲染。

剛從中國回來的館長也有感而發表示，「任何人都有權利到任何國家旅遊」，指出現在很多長輩告訴他，赴中旅遊後po照片上網分享反而遭到謾罵。強調在兩岸高度互賴的現實中，過度政治操作不利民生。他說，若真的要「帶種」，就應該全面終止與中國的貿易往來，但民進黨政府卻一面操作反中，一面與中國維持龐大貿易依賴，呼籲不要再拿中國議題作為政治工具。

他也針對近期政治攻防發表看法，批評民進黨以罷免作為政治鬥爭工具，並以「特別預算」不斷舉債，「現在民進黨做的任何事說的任何話，不是為了人民、不是為了建設，只是為了大罷免」，質疑其執政方向與財政紀律。他諷刺「再舉個兩兆六，不能輸蔡英文啊。」

館長 罷免 民進黨 Bilibili

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