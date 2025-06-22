台中3藍委反罷免加力道 有人一天辦5場說明會
台中市3位藍營立委被列罷免之列，面對7月26日即將投票，3立委這兩天都利用假日加緊馬力反罷免，像是第五選區的黃健豪一天裡就安排了3場百人說明會和2場客廳會，第四選區的廖偉翔則請到西屯區永安里長張阿淑為他錄製短影音，呼籲大家不要罷免年輕和認真的廖偉翔，而第六選區的羅廷瑋也有民眾黨和社會人士力挺的短影音助陣。
黃健豪說，他在說明會和客廳會向市民報告重大建設與法案進度，更重要的是，提醒大家手中至少還有選票可以表達意見。而賴清德總統帶領執政黨利用民主制度，推動對在野黨全面罷免，帶頭破壞監督制衡的機制，是世界上民主國家首次，好或不好，只能交由台灣人共同決定。
他也在臉書發出一篇聲明，表示這場罷免，不是針對哪一個人，而是民進黨用國家機器發動的政治鬥爭。民進黨過去長期在野推動民主化，現在卻連制衡的聲音都容不下。一旦這場罷免成功，不只是某個立委被拉下來，而是民進黨將再次一黨獨大，讓行政、司法、監察體系全部失去制衡力量。
黃健豪說，他在2024年1月，由台中市北區北屯區的民眾，以13萬4706的票數支持健豪進入國會，為人民監督、為國家服務。今年7月26投票日，他再次需要13萬4706選民的支持。希望「需要10萬的鄉親站出來，投下反對罷免票，再贏一次」。
張阿淑在短影音中細數廖偉翔爭取漢翔路打通等各項建設，表示要是沒有他，會「一塌糊塗」而且，出來罷免的人又沒有比別人做的好，為什麼要出來罷免？是勞民傷財。
羅廷瑋也貼出綜合多人訪談的影音，內容都是反對大罷免，認為是「浪費錢、浪費時間、讓國家空轉」、「罷免是公民的權利，但我們不能濫用」、「引起立仇恨，真的很過分」還有台灣民眾黨新北市議員陳世軒、台中市議員江和樹、醫師蘇偉碩等都入鏡，呼籲支持羅廷瑋，讓羅留在國會。
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