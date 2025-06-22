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台中3藍委反罷免加力道 有人一天辦5場說明會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹在短影音中呼籲支持羅廷瑋。圖／翻攝羅廷瑋臉書
民眾黨台中市議員江和樹在短影音中呼籲支持羅廷瑋。圖／翻攝羅廷瑋臉書

台中市3位藍營立委被列罷免之列，面對7月26日即將投票，3立委這兩天都利用假日加緊馬力反罷免，像是第五選區的黃健豪一天裡就安排了3場百人說明會和2場客廳會，第四選區的廖偉翔則請到西屯區永安里長張阿淑為他錄製短影音，呼籲大家不要罷免年輕和認真的廖偉翔，而第六選區的羅廷瑋也有民眾黨和社會人士力挺的短影音助陣。

黃健豪說，他在說明會和客廳會向市民報告重大建設與法案進度，更重要的是，提醒大家手中至少還有選票可以表達意見。而賴清德總統帶領執政黨利用民主制度，推動對在野黨全面罷免，帶頭破壞監督制衡的機制，是世界上民主國家首次，好或不好，只能交由台灣人共同決定。

他也在臉書發出一篇聲明，表示這場罷免，不是針對哪一個人，而是民進黨用國家機器發動的政治鬥爭。民進黨過去長期在野推動民主化，現在卻連制衡的聲音都容不下。一旦這場罷免成功，不只是某個立委被拉下來，而是民進黨將再次一黨獨大，讓行政、司法、監察體系全部失去制衡力量。

黃健豪說，他在2024年1月，由台中市北區北屯區的民眾，以13萬4706的票數支持健豪進入國會，為人民監督、為國家服務。今年7月26投票日，他再次需要13萬4706選民的支持。希望「需要10萬的鄉親站出來，投下反對罷免票，再贏一次」。

張阿淑在短影音中細數廖偉翔爭取漢翔路打通等各項建設，表示要是沒有他，會「一塌糊塗」而且，出來罷免的人又沒有比別人做的好，為什麼要出來罷免？是勞民傷財。

羅廷瑋也貼出綜合多人訪談的影音，內容都是反對大罷免，認為是「浪費錢、浪費時間、讓國家空轉」、「罷免是公民的權利，但我們不能濫用」、「引起立仇恨，真的很過分」還有台灣民眾黨新北市議員陳世軒、台中市議員江和樹、醫師蘇偉碩等都入鏡，呼籲支持羅廷瑋，讓羅留在國會。

台中市第四選區立委廖偉翔請到西屯區永安里長張阿淑為他錄製短影音。圖／翻攝廖偉翔臉書
台中市第四選區立委廖偉翔請到西屯區永安里長張阿淑為他錄製短影音。圖／翻攝廖偉翔臉書

羅廷瑋 罷免 廖偉翔 台中市

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