台中3藍委反罷免加力道 有人一天辦5場說明會

台中市3位藍營立委被列罷免之列，面對7月26日即將投票，3立委這兩天都利用假日加緊馬力反罷免，像是第五選區的黃健豪一天裡就安排了3場百人說明會和2場客廳會，第四選區的廖偉翔則請到西屯區永安里長張阿淑為他錄製短影音，呼籲大家不要罷免年輕和認真的廖偉翔，而第六選區的羅廷瑋也有民眾黨和社會人士力挺的短影音助陣。

黃健豪說，他在說明會和客廳會向市民報告重大建設與法案進度，更重要的是，提醒大家手中至少還有選票可以表達意見。而賴清德總統帶領執政黨利用民主制度，推動對在野黨全面罷免，帶頭破壞監督制衡的機制，是世界上民主國家首次，好或不好，只能交由台灣人共同決定。

他也在臉書發出一篇聲明，表示這場罷免，不是針對哪一個人，而是民進黨用國家機器發動的政治鬥爭。民進黨過去長期在野推動民主化，現在卻連制衡的聲音都容不下。一旦這場罷免成功，不只是某個立委被拉下來，而是民進黨將再次一黨獨大，讓行政、司法、監察體系全部失去制衡力量。

黃健豪說，他在2024年1月，由台中市北區北屯區的民眾，以13萬4706的票數支持健豪進入國會，為人民監督、為國家服務。今年7月26投票日，他再次需要13萬4706選民的支持。希望「需要10萬的鄉親站出來，投下反對罷免票，再贏一次」。

張阿淑在短影音中細數廖偉翔爭取漢翔路打通等各項建設，表示要是沒有他，會「一塌糊塗」而且，出來罷免的人又沒有比別人做的好，為什麼要出來罷免？是勞民傷財。