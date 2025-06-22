民眾黨核三延役宣講 賴香伶：如果通過了就要執行

核三延役公民投票8月23日登場，台灣民眾黨昨天在苗栗縣通霄鎮平安社區活動中心宣講，民眾黨政策會執行長賴香伶強調公投是國家安全與環境永續的關鍵議題，如果通過了，政府就必須要執行。

民眾黨啟動核三延役全台百場巡迴宣講行動，昨天首場在通霄鎮平安社區活動中心，由通霄鎮民代表繆宗翰主持，賴春伶指出，能源政策不能只是口號，而必須建立在科學、安全與國際現實的基礎上，核三延役不只是電力問題，更是國家安全與環境永續的關鍵議題。

賴說，核電在台灣已全面停機，但太陽能、風電等再生能源占比，卻遲遲無法提高，還衍生許多環境問題與地方爭議，對於尖峰用電時段的調節效果也有限。而燃氣、燃油等進口能源更受限於國際市場價格與地緣政治風險，使台灣能源供應面臨不穩定的隱憂。

她舉例近年電價調漲與用電成長趨勢為例，認為若不盡速導入穩定的基載電力，勢必會衝擊產業發展與民生用電，民眾黨不是反對再生能源，而是認為能源政策要務實、要平衡，不能讓意識形態綁架科學事實。

現場民眾提到當初以核養綠公投也是同意了，可是執政黨就是不執行，這次公投通過了，會不會又跟之前一樣，那公投一點意義也沒有，賴香伶回應表示，核養綠的公投，是因為主文被中選會修改後變得較含糊，這次核三延役公投，主文寫得非常明確，如果通過了，政府就必須要執行。

繆宗翰也分享，通霄長期承擔火力發電廠與相關設施，是中部重要的電力基地之一，卻也因此面臨空汙、噪音與土地使用衝突等壓力，近年推動碳捕捉與地下封存技術，雖是減碳的一環，卻也引發部分民眾對安全性的疑慮，因為政府能源政策而長期承擔風險的通霄人，更應該站出來發表在地人的心聲。