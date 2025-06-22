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除籍證明補繳大限將至…桃市多人求助 蘇俊賓批懲罰弱勢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
移民署4月通知1.2萬名陸配及子女補繳「喪失原籍證明」，期限只到6月底。圖為新黨與多個團體日前舉行「挺陸配、反迫害」大遊行。本報資料照片
移民署4月通知1.2萬名陸配及子女補繳「喪失原籍證明」，期限只到6月底。圖為新黨與多個團體日前舉行「挺陸配、反迫害」大遊行。本報資料照片

移民署要求在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，若未及時處理，台灣戶籍恐被註銷，多數人補繳期限只到6月底。桃市府統計共接獲32人求助，副市長蘇俊賓直言，移民署此舉是懲罰弱勢，地方政府即便想主動聯繫民眾維護權益都不可得，市府已嚴正向陸委會反映，不要因為不成熟、倉促的政策犧牲無辜民眾的權益。

移民署4月8日起要求補繳「喪失原籍證明」，政策溯及至2004年3月1日前獲准定居設籍者，意味來台至少21年的陸配需要補繳相關證明。據統計，桃園市目前大陸、港澳地區配偶人數共4萬1802人，占全市新住民人口逾6成。

市府表示，在移民署未提供數據的情況下，無法得知實際受影響人數，僅知有32名陸配透過市府管道求助；不少人因來台年代久遠、未建電腦資料，難以取得除籍紀錄，此外大陸各省分地方法規不一，也有部分地區無法核發除籍證明。

據悉，個案中有陸配委託大陸親友代辦，但被要求委託書須在台辦理公證並經海基會及海協會認證，造成辦理時程延宕；有人因台胞證逾期需重新申辦，但代辦旅行社聽聞申辦事由後拒絕受理；也有人年長獨居且不諳網絡操作，又無交通工具，僅能以電話聯繫尋求協助。

「不負責任的政策，帶給新住民族群不必要的恐慌！」蘇俊賓表示，市府曾主動洽詢移民署，希望索取受影響陸配資訊，主動提供民眾協助，但移民署以涉及個資為由拒絕提供；有些年紀較大或資訊取得有落差的人，即便有理由可以申請具結或延長期限，市府也沒有管道主動連繫協助，相信各縣市都一樣。

蘇俊賓直言，對於資訊和資源不對等的新住民，地方政府即便想要主動聯繫，提醒新住民維護權益都不可得，目前只能提供單一窗口被動受理；陸委會副主委上周五率團到桃園交流時，市府已嚴正反映，呼籲中央應正視政策執行面的困難，解決陸配面臨的困境。

市府表示，為即時提供協助與諮詢，市府已設專責窗口、設立專線、透過市府7樓法律諮詢處及新住民文化會館2樓，協助陸籍配偶了解相關法律規定與權益保障，並在新住民團體群組持續宣傳最新訊息。

移民署4月通知1.2萬名陸配及子女補繳「喪失原籍證明」，期限只到6月底。副市長蘇俊賓直言，移民署此舉是懲罰弱勢。本報資料照片
移民署4月通知1.2萬名陸配及子女補繳「喪失原籍證明」，期限只到6月底。副市長蘇俊賓直言，移民署此舉是懲罰弱勢。本報資料照片

陸配 移民署 新住民

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