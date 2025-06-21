卓榮泰：觀光產業會與地方建設合一 創造新紀元

行政院長卓榮泰今天到台東縣視察觀光產業時指出，未來一年要把觀光產業當作內需產業一環，會與地方建設合而為一，迎接外國觀光客抵台，創造台灣觀光新紀元。

卓榮泰今天到台東縣池上鄉日暉國際渡假村，見證日暉捐贈新台幣8000萬元給社福團體，並提出台灣觀光願景。

他表示，總統賴清德已指示行政院，未來新的一年，要把觀光產業當作內需產業重要一環，因此行政院會與其他重要地方基礎建設合而為一。

卓榮泰指出，最重要工作把台灣規劃成6個產業生活區，東部屬於東部慢活城鄉，在美麗的花東縱谷，讓國人與世界友人能夠前往花東，享受台灣其他地區無法達成的生活品質。

他表示，雖然是東部慢活城鄉，但建設要快步追趕，賴總統指示要先把交通做好，再與地方產業一起提升設備，所以政府必須提供充裕人力，接著要發展在地的傳說與故事，讓交通建設、設備提升及服務能力配合各地的傳說故事，迎接外國觀光客抵台。

卓榮泰指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，出國民眾相當多，但進來的國際友人相形減少，行政院已要求交通部、觀光署打造適於引進更多國際觀光客的具體計畫。

他表示，交通部長陳世凱正積極研究，包括舉辦國際性大型會展、會議，甚至國際性大型表演、體育活動，藉此帶動串聯新的觀光廊帶，運用議題、產業、策略全面改善觀光條件。

卓榮泰指出，未來會做長足且具體的計畫，擴大觀光內需，並與國內產業界互相連結，共同創造台灣觀光新紀元，也是國家重大計畫。

他表示，台灣已進入超高齡社會，對長者的照顧要更加賣力，前天行政院院會正式核定明年長照3.0上路前的計畫，盼能家庭到社區、機構、醫療，到未來的社會福利，串聯成整體性服務，長照3.0不僅要比2.0在量的數字增加，在質的層面也要提升。