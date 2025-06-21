快訊

北捷忠孝新生站前車禍！吊車撞3車 妙齡女當場慘死、1人骨折送醫

紐約播種王！「比馬斯克更富有」176娃之父宣布退休

卓榮泰：觀光產業會與地方建設合一 創造新紀元

中央社／ 台東縣21日電

行政院卓榮泰今天到台東縣視察觀光產業時指出，未來一年要把觀光產業當作內需產業一環，會與地方建設合而為一，迎接外國觀光客抵台，創造台灣觀光新紀元。

卓榮泰今天到台東縣池上鄉日暉國際渡假村，見證日暉捐贈新台幣8000萬元給社福團體，並提出台灣觀光願景。

他表示，總統賴清德已指示行政院，未來新的一年，要把觀光產業當作內需產業重要一環，因此行政院會與其他重要地方基礎建設合而為一。

卓榮泰指出，最重要工作把台灣規劃成6個產業生活區，東部屬於東部慢活城鄉，在美麗的花東縱谷，讓國人與世界友人能夠前往花東，享受台灣其他地區無法達成的生活品質。

他表示，雖然是東部慢活城鄉，但建設要快步追趕，賴總統指示要先把交通做好，再與地方產業一起提升設備，所以政府必須提供充裕人力，接著要發展在地的傳說與故事，讓交通建設、設備提升及服務能力配合各地的傳說故事，迎接外國觀光客抵台。

卓榮泰指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，出國民眾相當多，但進來的國際友人相形減少，行政院已要求交通部、觀光署打造適於引進更多國際觀光客的具體計畫。

他表示，交通部長陳世凱正積極研究，包括舉辦國際性大型會展、會議，甚至國際性大型表演、體育活動，藉此帶動串聯新的觀光廊帶，運用議題、產業、策略全面改善觀光條件。

卓榮泰指出，未來會做長足且具體的計畫，擴大觀光內需，並與國內產業界互相連結，共同創造台灣觀光新紀元，也是國家重大計畫。

他表示，台灣已進入超高齡社會，對長者的照顧要更加賣力，前天行政院院會正式核定明年長照3.0上路前的計畫，盼能家庭到社區、機構、醫療，到未來的社會福利，串聯成整體性服務，長照3.0不僅要比2.0在量的數字增加，在質的層面也要提升。

觀光客 行政院 卓榮泰

延伸閱讀

受邀出席台東捐贈 卓榮泰：東部為「慢活城鄉」

藍憂綠若完全執政老柯講了算 國假五天、軍警調薪都成空

2025大師論壇／卓榮泰秀大師簽名

基隆彩色屋朝聖 卓揆：加速研議獎勵青年返鄉創業計畫

相關新聞

藍憂綠若完全執政老柯講了算 國假五天、軍警調薪都成空

在立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」部分條文修正，為民眾增加國定假日，即有罷團放話罷免成功就要砍掉假，民進黨立院黨團...

北檢辦黃國昌示範帶 陳佩琪嗆：鏡檢至今也沒被說違法

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，至今收押北所，民眾黨團總召黃國昌日前質詢播「示範帶」反陷爭議。柯妻陳佩琪表示，柯文哲每次出...

遭裸照威脅上午派出所報案 跟大罷免有關？林亮君：不預設立場

政治評論員李正皓昨晚結束錄影，開車離開電視台途中，與1男子發生行車糾紛，對方使用辣椒水朝李正皓攻擊。北市民進黨議員林亮君...

談罷免「心情沈重」張善政吐：不是因為政黨對立

中選會公告桃園6名藍委罷免案成立，桃園市長張善政稍早臉書發文表示「心情沈重」，並強調這份沉重不是源於政黨對立，而是對桃園...

726大罷免投票 盧秀燕啟動全國輔選 國民黨內部現2隱憂

大罷免戰進入最後決戰倒數。中選會委員會議昨天公告，罷免三階，國民黨立委有24案成案，預計7月26日投開票。國民黨人士指出，對24位藍委及國民黨而言，726就是一戰定生死、一戰定勝敗，沒有別的選項，唯有置之死地後生，國民黨才能應對這場大罷免惡戰。

陳佩琪成立司法人權促進會 民眾黨：今柯文哲 明任何人

民眾黨前主席柯文哲至今收押北所，柯妻陳佩琪與民眾黨主席黃國昌昨與500名小草赴北所對面靜坐，陳佩琪表示要成立司法人權促進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。