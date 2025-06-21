前助理涉共諜案被起訴 新北議員李余典：尊重司法、勿枉勿縱

民進黨前資深黨工黃取榮透過黨內人脈滲透副總統及外交部長核心幕僚，竊取外訪行程及接見友邦等機敏資料傳送大陸，日前被起訴，檢方求刑三十年六個月。黃曾經是新北市議員李余典的辦公室助理，李余典受訪表示，對此事不了解，一切尊重司法，若有犯罪犯法，該怎麼做就怎麼做。

台灣高檢署、台北地檢署於十日分別依違反國家機密保護法、為大陸發展組織等罪嫌起訴黃曲榮等四人，其中黃被起訴涉犯四罪，檢方累計共求刑三十年六月。

李余典今表示，（黃取榮）離開辦公室好久了，也不曉得對方的作為，就像一個公司的前員工離開後，後續真的不了解，這不予置評，一切尊重司法單位，也很納悶怎麼會這樣，既然被起訴，就看司法怎麼調查，毋枉毋縱，若有犯罪犯法，該怎麼做就怎麼做。