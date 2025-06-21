快訊

BTS全員退伍…SUGA首發文竟是道歉！談昔日酒駕遭罰：真的很抱歉

蔡依林「Pleasure」今晚首秀！登hito壓軸彩排照流出！

爸爸首次出國選擇跟團！1原因錯過班機 網看傻：領隊沒點名？

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢辦黃國昌示範帶 陳佩琪嗆：鏡檢至今也沒被說違法

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文為黃國昌說話，指出示範檔也不是真實被告和檢察官聲音，這到底是違哪條律法。圖／聯合報系資料照
柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文為黃國昌說話，指出示範檔也不是真實被告和檢察官聲音，這到底是違哪條律法。圖／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲京華城案，至今收押北所，民眾黨團總召黃國昌日前質詢播「示範帶」反陷爭議。柯妻陳佩琪表示，柯文哲每次出庭，幕僚全程振筆疾書，配上當事人AI聲音，公布在臉書上，沒人說這違法，黃國昌示範檔也不是真實被告和檢察官聲音，「請問這到底是違哪條律法？」

陳佩琪表示，她常把京華城案比喻為殺人事件，現在法院就是硬要羈押一個兇案發生時人在國外的市長，有這麼明確的不在場證明，然後硬要說柯殺人，然後就羈押九個月不放，「司法敢昧著良心，把白的說成黑的，就是為了要整死我先生，為了要消滅在野勢力。」

至於民眾黨團總召黃國昌「示範帶」爭議，陳佩琪說，柯文哲每次出庭時，幕僚都全副武裝，拿著墊板、紙筆，全程振筆疾書，配上當事人的AI聲音， 呈現當事人最真實的法庭陳述，再公布在臉書上，她第一時間看到、聽到時嚇一大跳，好像真的像柯文哲在法院上陳述般，但沒人說這違法，黃國昌示範檔也不是真實的被告和檢察官的聲音，「請問這到底是違了哪條律法啊？」

陳佩琪表示，包括去年底柯文哲要辭黨主席，拿北所裡的信紙，寫幾句要辭掉黨主席的筆記，要寄給秘書長周榆修處理， 結果未被獲准，她「猜」法官應該很期盼柯文哲辭掉黨主席，順便藉機羞辱，就把親筆寫的原封信件給鏡檢公布，「也沒人說他們犯法啊。」

陳佩琪說，更離譜是在法庭上看到一張鏡檢公布的出入境管理局的監視器照片，這是檢警雙方才能看到的畫面，一般人要拿到也是要經過很嚴格的申請程序，卻大喇喇公布在周刊上，「至今也沒有被抓說他們違法啊？」至於她被訊問時，遺產被說成腳尾錢，筆錄當下只有她和檢察官一人，再加上女法警， 不知是發生什麼靈異事件，結果一堆人去查也說查無違法、無洩密情事。

陳佩琪表示，印象最深的是去年柯文哲拒絕北檢提訊，親朋好友都直覺柯文哲身體出狀況，柯文哲說是因為每次要被拖出庭時，根本被當人看，柯文哲堅持沒出庭單就不出庭，但法官裁定書卻寫「柯文哲是落選的總統參選人、在野黨主席的被告，先破壞司法威信、褻瀆國家司法權一番，故意型塑自身為政治犯、良心犯；連羈押於看守所，即恣意拒絕出庭，又何能期盼他於出所後，能遵期到庭？」

陳佩琪質疑，法官說「總統落選了，又只是個在野黨黨主席」，所以不必考慮人權了，「我確確實實地問過他，裁定書是真的這樣寫的嗎？我們的法官真的會寫這樣？他回我說，千真萬確。」

黨主席 黃國昌 陳佩琪 柯文哲 京華城案

延伸閱讀

陳佩琪成立人權促進會 郝龍斌被問卻回：陳佩琪是誰？

黃國昌「示範帶」案相罵綠委 謝志偉酸咆嘯看對象：腦休成奴

影／陳佩琪北所前靜坐 黃國昌痛批鄭銘謙丟人現眼

小草再度聚集！500人北所聲援柯文哲 陳佩琪、黃國昌都到場

相關新聞

藍憂綠若完全執政老柯講了算 國假五天、軍警調薪都成空

在立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」部分條文修正，為民眾增加國定假日，即有罷團放話罷免成功就要砍掉假，民進黨立院黨團...

北檢辦黃國昌示範帶 陳佩琪嗆：鏡檢至今也沒被說違法

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，至今收押北所，民眾黨團總召黃國昌日前質詢播「示範帶」反陷爭議。柯妻陳佩琪表示，柯文哲每次出...

遭裸照威脅上午派出所報案 跟大罷免有關？林亮君：不預設立場

政治評論員李正皓昨晚結束錄影，開車離開電視台途中，與1男子發生行車糾紛，對方使用辣椒水朝李正皓攻擊。北市民進黨議員林亮君...

罷免進入第三階 雲林丁學忠：這是一場沒有對手的選舉會全力應戰

全台大罷免行動進入第三階段，雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在罷免之列，丁學忠表示，這是一場沒有對手的選舉，必須面對謊...

前助理涉共諜案被起訴 新北議員李余典：尊重司法、勿枉勿縱

民進黨前資深黨工黃取榮透過黨內人脈滲透副總統及外交部長核心幕僚，竊取外訪行程及接見友邦等機敏資料傳送大陸，日前被起訴，檢...

陳佩琪成立人權促進會 郝龍斌被問卻回：陳佩琪是誰？

民眾黨昨晚舉行「陪佩琪等阿北」集會，前黨主席柯文哲的妻子陳佩琪在現場，決定發起「司法人權促進會」，要為所有受委屈者發聲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。