北檢辦黃國昌示範帶 陳佩琪嗆：鏡檢至今也沒被說違法

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，至今收押北所，民眾黨團總召黃國昌日前質詢播「示範帶」反陷爭議。柯妻陳佩琪表示，柯文哲每次出庭，幕僚全程振筆疾書，配上當事人AI聲音，公布在臉書上，沒人說這違法，黃國昌示範檔也不是真實被告和檢察官聲音，「請問這到底是違哪條律法？」

陳佩琪表示，她常把京華城案比喻為殺人事件，現在法院就是硬要羈押一個兇案發生時人在國外的市長，有這麼明確的不在場證明，然後硬要說柯殺人，然後就羈押九個月不放，「司法敢昧著良心，把白的說成黑的，就是為了要整死我先生，為了要消滅在野勢力。」

至於民眾黨團總召黃國昌「示範帶」爭議，陳佩琪說，柯文哲每次出庭時，幕僚都全副武裝，拿著墊板、紙筆，全程振筆疾書，配上當事人的AI聲音， 呈現當事人最真實的法庭陳述，再公布在臉書上，她第一時間看到、聽到時嚇一大跳，好像真的像柯文哲在法院上陳述般，但沒人說這違法，黃國昌示範檔也不是真實的被告和檢察官的聲音，「請問這到底是違了哪條律法啊？」

陳佩琪表示，包括去年底柯文哲要辭黨主席，拿北所裡的信紙，寫幾句要辭掉黨主席的筆記，要寄給秘書長周榆修處理， 結果未被獲准，她「猜」法官應該很期盼柯文哲辭掉黨主席，順便藉機羞辱，就把親筆寫的原封信件給鏡檢公布，「也沒人說他們犯法啊。」

陳佩琪說，更離譜是在法庭上看到一張鏡檢公布的出入境管理局的監視器照片，這是檢警雙方才能看到的畫面，一般人要拿到也是要經過很嚴格的申請程序，卻大喇喇公布在周刊上，「至今也沒有被抓說他們違法啊？」至於她被訊問時，遺產被說成腳尾錢，筆錄當下只有她和檢察官一人，再加上女法警， 不知是發生什麼靈異事件，結果一堆人去查也說查無違法、無洩密情事。

陳佩琪表示，印象最深的是去年柯文哲拒絕北檢提訊，親朋好友都直覺柯文哲身體出狀況，柯文哲說是因為每次要被拖出庭時，根本被當人看，柯文哲堅持沒出庭單就不出庭，但法官裁定書卻寫「柯文哲是落選的總統參選人、在野黨主席的被告，先破壞司法威信、褻瀆國家司法權一番，故意型塑自身為政治犯、良心犯；連羈押於看守所，即恣意拒絕出庭，又何能期盼他於出所後，能遵期到庭？」

陳佩琪質疑，法官說「總統落選了，又只是個在野黨黨主席」，所以不必考慮人權了，「我確確實實地問過他，裁定書是真的這樣寫的嗎？我們的法官真的會寫這樣？他回我說，千真萬確。」