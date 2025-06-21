陳佩琪成立人權促進會 郝龍斌被問卻回：陳佩琪是誰？

民眾黨昨晚舉行「陪佩琪等阿北」集會，前黨主席柯文哲的妻子陳佩琪在現場，決定發起「司法人權促進會」，要為所有受委屈者發聲的平台，捍衛司法正義、守護人民基本權益。對此，台北市前市長郝龍斌上午參加國民黨立委李彥秀南港問政說明會受訪，被問到此問時，郝龍斌先反問「陳佩琪是誰？」

郝龍斌隨後從媒體得知陳佩琪是民眾黨前主席柯文哲的太太，郝龍斌才回說，柯文哲跟國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹兩人被羈押到現在，凸顯司法不公，應要重視人權，所以他支持所有反制司法不公，讓檢調不能再做民進黨鷹犬。

另外，對於是否支持延後國民黨主席改選？郝龍斌說，很好啊，大罷免告一個段落後，「我們得到大罷免全盤勝利後，再來討論黨未來的事情」。