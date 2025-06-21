聽新聞
0:00 / 0:00
遭裸照威脅上午派出所報案 跟大罷免有關？林亮君：不預設立場
政治評論員李正皓昨晚結束錄影，開車離開電視台途中，與1男子發生行車糾紛，對方使用辣椒水朝李正皓攻擊。北市民進黨議員林亮君今也在臉書表示，遭人傳LINE威脅握有裸照，她表示，「這種卑劣的手段，嚇不了我」，上午已赴中山分局民權一派出所報案，提告恐嚇。
林亮君上午受訪指出，她在報案時，對方還一直發LINE訊息來，揚言若不處理，後果自負，她問對方照片的事，對方也不提供，她擔心未來若照片釋出，因現在AI技術這麼發達，讓人非常害怕。林亮君說，她是依刑法第305條妨害自由罪，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全。
她說，李正皓遭到辣椒水攻擊，她又接到這樣的恐嚇訊息，敏感時機也讓人質疑背後的動機，暴力恐嚇都要譴責，她會前往派出所報案，希望警方盡快追查，了解動機，與實際上到底掌握什麼東西。
林亮君也說，第一個「鍾先生」說擁有她的裸照，另一位「趙先生」說有私事要她處理，都在差不多的時間，後續都沒有再回應，以裸照威脅已經觸法，所以會報案釐清真相，希望警方盡快調查。
至於是否跟大罷免有關？林亮君說，她不做這樣揣測，不會預設立場，但相關行為於法不容，希望警方司法單位調查，揪出真凶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言