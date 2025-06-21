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遭裸照威脅上午派出所報案 跟大罷免有關？林亮君：不預設立場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市民進黨議員林亮君遭裸照威脅，上午向警方報案。圖／議員林亮君提供
北市民進黨議員林亮君遭裸照威脅，上午向警方報案。圖／議員林亮君提供

政治評論員李正皓昨晚結束錄影，開車離開電視台途中，與1男子發生行車糾紛，對方使用辣椒水朝李正皓攻擊。北市民進黨議員林亮君今也在臉書表示，遭人傳LINE威脅握有裸照，她表示，「這種卑劣的手段，嚇不了我」，上午已赴中山分局民權一派出所報案，提告恐嚇

林亮君上午受訪指出，她在報案時，對方還一直發LINE訊息來，揚言若不處理，後果自負，她問對方照片的事，對方也不提供，她擔心未來若照片釋出，因現在AI技術這麼發達，讓人非常害怕。林亮君說，她是依刑法第305條妨害自由罪，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全。

她說，李正皓遭到辣椒水攻擊，她又接到這樣的恐嚇訊息，敏感時機也讓人質疑背後的動機，暴力恐嚇都要譴責，她會前往派出所報案，希望警方盡快追查，了解動機，與實際上到底掌握什麼東西。

林亮君也說，第一個「鍾先生」說擁有她的裸照，另一位「趙先生」說有私事要她處理，都在差不多的時間，後續都沒有再回應，以裸照威脅已經觸法，所以會報案釐清真相，希望警方盡快調查。

至於是否跟大罷免有關？林亮君說，她不做這樣揣測，不會預設立場，但相關行為於法不容，希望警方司法單位調查，揪出真凶。

北市民進黨議員林亮君遭裸照威脅，上午向警方報案。圖／議員林亮君提供
北市民進黨議員林亮君遭裸照威脅，上午向警方報案。圖／議員林亮君提供

裸照 林亮君 恐嚇

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