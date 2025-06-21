李正皓被噴辣椒水、北市議員遭威脅 吳崢批：低級惡劣的攻擊

北市民進黨議員林亮君今在臉書表示，遭人傳LINE威脅握有裸照，她表示「這種卑劣的手段，嚇不了我」。民進黨發言人吳崢表示，這是非常低級惡劣的攻擊，就是要透過網軍在暗處用卑劣的手段，讓民進黨黨公職心生恐懼。

吳崢今出席「翻轉雙和，搶救新店」新北民主大連線活動，針對林亮君被威脅一事，吳崢表示，昨晚林亮君收到網路上複數個帳號，都傳來惡意威脅的訊息，如果不配合對方，就要散布裸照，這是非常低級惡劣的攻擊，就是要透過網軍在暗處用卑劣的手段，讓民進黨黨公職心生恐懼。

吳崢說，無獨有偶，包含媒體人李正皓在電視台外被人潑辣椒水惡意攻擊，這名兇手也坦承，是受到相關人等指示，現在大罷免在即，看到越來越多奧步層出不窮，拔羅波領銜人都被黑道威脅恐嚇，這樣的動作越來越囂張。

吳崢指出，今天站出來，就是絕不屈服，台灣民主一路走來都歷經許多打壓，只會讓人民力量越來越強大，今天黨公職跟議員、公民團體站出來宣示，不分你我，都是面對藍白毀憲亂政的國會，用行動罷免守護國家的一員，都是愛護台灣的公民，今天只是第一步，會越來越多協同行動，滾動出最大能量，讓更多台灣人加入這場護國行動，目標就是要大罷免大成功。