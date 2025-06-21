黨主席選舉時程？朱立倫：反惡罷做好一定順利交棒

今年國民黨主席需改選，同時面臨大罷免，傳台中市長盧秀燕建議國民黨主席朱立倫，延後黨主席選舉。對此，朱立倫上午受訪指出，現階段相信全黨一致就是團結努力，把反惡罷這件工作做好，大家團結努力，後面一定是順利交棒。

針對朱立倫昨南下拜訪盧秀燕，是否論到黨主席延後選舉？朱立倫上午參加國民黨立委李彥秀南港問政說明會受訪指出，昨天關心的重點，都是在反惡罷戰獨裁這一部分怎麼樣團結努力，那至自己，就是期待能夠順利交棒，那要交棒給誰，他都已講得很清楚了，就是先把反惡罷這件事努力做好。

至於黨主席的改選時程，朱立倫指出，他每一次講的，都是按照黨章，還有黨的辦法的規定，如果要延後，他聽到很多的中常委、立法委員都有這個意見，必須還是要按照制度來，必須要有完整的決議，黨才能夠照此來執行，不是他個人或任何個人，就可以代表全部的意見。

朱立倫也說，昨晚他到台中，在盧市長下班之後深入的就台中立委的情況，以及全台灣各地被民進黨惡罷的31席立委，一一分析檢討，也有共同一些想法，包括各個立委應該怎麼樣努力，台中地區會請盧市長召集區域聯防，還有 全台灣各地總造勢，都談了很多，有深入分析和檢討，也特別拜託盧市長，到各地幫被惡罷的立委，發揮她最大的影響力。

至於三階段應戰的方式，朱立倫說，最重要是靠區域聯防，國民黨沒辦法像民進黨有中央無限資源，民進黨的這種「神力」可以結合政府的機關，做很多的「輔選」工作，國民黨唯一能做的就是團結，除了各別立委外，一定要做區域的團結。

朱立倫說，像台北市要區域的團結，北北基也可以區域團結，中部地區或者是桃竹苗，也可以做區域的團結，還有最後在全國的，大家共同團結努力，讓大家能夠動員，所以「愛國者行動」重點在愛台灣，大家要行動，要站出來投不同意罷免票，唯有透過這樣的方式，才能夠催出所有的不同意罷免票。