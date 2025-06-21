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藍憂綠若完全執政老柯講了算 國假五天、軍警調薪都成空

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北即時報導
立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」部分條文修正，新增「4+1」天全國放假。圖／聯合報系資料照片
立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」部分條文修正，新增「4+1」天全國放假。圖／聯合報系資料照片

在立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」部分條文修正，為民眾增加國定假日，即有罷團放話罷免成功就要砍掉假，民進黨立院黨團總召柯建銘當時也稱「明年政治環境、立院政黨比例就不一樣了」。有藍營人士評估，民進黨若重回立院多數，除國假五天可能被砍，「財政收支劃分法」增地方財源、80歲長者免巴氏量表，軍警調薪等，都在民進黨狙擊範圍內。

國民黨立委林沛祥說，如果大罷免大成功，民進黨要把「還假於民」、「財政收支劃分法」修法後為地方增加財源等，全部都改回去，「老柯講話算話的嘛」，而且柯建銘到時貴為立法院長，當然什麼都可以做。民進黨現在都是覆議，可以自己主動砍，讓這一年推的民生法案，一個都過不了。

此外，在野之前在立院推動修正通過警察人員人事條例，將警消海巡退休所得替代率最高可達80%；當時行政院長卓榮泰就說窒礙難行，柯建銘也強調當然提釋憲。而剛送出立院的軍人加薪法案，卓榮泰也表明，政院將提出救濟。

有藍營人士說，民進黨掌握立法院多數的話，除五天假、財劃法等會打回原形外，包括80歲以上長者免巴氏量表評估、選罷法的罷免連署需附身分證影本的規定，甚至包括關係到核能延役的「核子反應器設施管制法」部分條文修正等，民進黨一定一刀砍下，全部改回原形，形同一年來在野黨努力「全部白費」。

該人士表示，民眾自己也要有自覺，出來反惡罷，這場罷免不是只有跟國民黨有關，也跟民眾權益有關。在歐美，民進黨這種「看你法案不爽就送去覆議、釋憲」、「看你在野黨不爽就提罷免」的做法，很有可能早就引發大規模抗議，要求執政黨停止，台灣卻普遍冷漠，冷漠是助長民進黨囂張的主因。反這場惡罷，人人都有責。

另一方面，綠營樂觀看待大罷免，甚至傳出綠營內討論「借力使力」想法，指出既然藍白聯手惡搞立法院會期，欲延會到8月底，等到會期尾聲，屆時大罷免結果已出爐，不必等到立委補選，很多法案馬上就能著手修正回來。

一位民進黨立委指出，若國民黨一口氣被罷免超過12位立委，那立院結構就會直接翻盤，民進黨會變成國會第一大黨，本會期尾聲就能主導修法，諸如柯建銘曾說過的國假多放5天議題，要等立院席次變化後再思考，都出現討論空間。

該綠委說，原本照正常流程，大罷免結果出爐時，立院已經休會，無論結果如何，在國會都要等下個會期才能再出招，如今會出現空窗期，完全是拜藍白提出延會所賜，在野黨機關算盡，但最後受傷害的恐怕會是自己。

民進黨 柯建銘 大罷免

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