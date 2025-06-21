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疑賴清德不重視國寶 陳學聖：故宮正館等你進

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
故宮北院第二展覽館13日舉行「美國大都會博物館名作展」開展記者會，賴清德總統（圖）出席致詞。記者許正宏／攝影
故宮北院第二展覽館13日舉行「美國大都會博物館名作展」開展記者會，賴清德總統（圖）出席致詞。記者許正宏／攝影

國政基金會教文組召集人陳學聖今日表示，賴清德總統會來故宮正館看國寶嗎？賴清德上任總統後，有兩次故宮活動，一次是去年就職後，安排貴賓去外雙溪釣蝦，有經過故宮，但過門而不入。再一次，就是上周來故宮看大都會博物館名家展品，但去的是故宮的「偏殿」，就只是個展間，多借外展，故宮國寶不在這裡，在正館。

陳學聖指出，從蔡英文上任以來，雖有來過故宮，但看的從不是中華國寶文物，而是漫畫展、日本瓷器特展，擺在正館的中華寶物，蔡英文從來沒有來看過一次。雖然蔡英文曾在她臉書說過：「珍貴的文物，應該用心對待」。　　

陳學聖說，這幾天，「故宮文物一次展」的話題，引起很多爭議。故宮有將近70萬件館藏，以一個博物館的展覽空間，不僅沒辦法做到，這種囫圇吞棗的展出方式，更不是善待文物的好做法。　　

陳學聖認為，至於有人提出未來要做數位VR展的構想，這幾年，透過前瞻基礎建設計畫的經費，故宮在AR、VR等數位科技結合藝術上的努力，都受到國際的肯定。　　

陳學聖說，每年都有數百萬的國際旅客來到故宮，希望親眼看到國寶的原件。好的典藏，需要好的策展，才能讓每位特地到故宮的朋友感到賓至如歸。策展不是扮家家酒，政治也不該只剩信口開河。

陳學聖表示，蔡英文在臉書大聲肯定故宮國寶重要性，但八年總統任內，卻沒來過故宮正館看過中華國寶一眼，真讓人懷疑蔡英文守護國寶的決心。現賴清德也已兩度進故宮，卻棄自己國寶於不顧，未來是否仍不進來正館，是所有文化界關注的重點。

國家政策基金會教育文化組召集人陳學聖。圖／聯合報資料照片
國家政策基金會教育文化組召集人陳學聖。圖／聯合報資料照片

陳學聖 蔡英文 文物 故宮 國寶

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