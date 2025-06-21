另類馬王同台？王金平參加兩岸共祭伏羲「連線」馬英九

三重先嗇宮今天舉行「兩岸共祭人文始祖伏羲聖帝三獻大典」，邀請立法院前院長王金平擔任主祭官，活動也將與在對岸參加海峽論壇的前總統馬英九連線，被認為是另類「馬王同框」。被問到此事，王金平指出，「那是你們多想的」，他只是被邀請擔任主祭，沒有與其他活動有連結。

馬英九日前在海峽論壇上喊出「兩岸需要合與和」，獲得王金平力讚。王金平今天表示，馬前總統主張和與合，這個跟統一還差的遠，兩岸本來就必須要和平也要合作，合作之前當然就要交流，大家都希望和平，賴總統也希望和平，賴總統希望能進行正常交流，這應該是符合目前兩岸的狀況。

未來會不會跟馬英九碰面？王金平說，這是另外一回事，不用想那麼遠的事情，「伏羲是人文初祖，是我們中華民族始祖」，所以來敬拜他、緬懷他，由他來感召中華民族，大家都能夠共同和好，共同營造繁榮富足的大環境。