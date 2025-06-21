「落實效忠國家」 國安局：已全數移除威權象徵銅像
民進黨政府宣示推動轉型正義，國安局今表示，已經移除營區內的所有威權象徵銅像。並且主動清查戒嚴時期政治檔案，將全數移交國發會檔案管理局。
國安局表示，近期持續推動國家轉型正義工作，依據「促進轉型正義條例」，已在近期移除營區內所有的威權象徵銅像，藉以塑造「去威權崇拜」工作環境，並落實本局「效忠國家，忠誠無私」的工作信條。
另一方面，國安局依據「政治檔案條例」及國發會檔管局「政治檔案審定原則與重點」，從去年11月起，以人工方式進行逐一清查民國81年以前所有檔案（包含戒嚴時期全部資料），相關工作在今年5月完成，總計檢審2萬3757卷，共56萬6415件檔案。
國安局指出，全部檔案經清查後，其中列屬政治檔案的目錄清冊，已在6月移送檔管局完成審定，共計1369卷，4萬9482件檔案。內容包含：「涉及叛亂案件相關人員資料與判決書」、「與情報機關執行偵保防業務有關案情」、「軍中保防與檢舉案件調查」、「與戒嚴體制運作有關法規執行狀況」等。
國安局強調，賴總統要求政府應加速開放政治檔案，追查真相，國安局全面清查民國81年以前政治檔案後，正辦理降解密作業，並將全數移交檔管局，以期能有助於戒嚴時期政治事件的真相還原及歷史研究。
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