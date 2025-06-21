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黃國昌「示範帶」案相罵綠委 謝志偉酸咆嘯看對象：腦休成奴

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌在質詢時播放京華城案偵訊「示範帶」引發爭議，駐德國代表謝志偉在臉書貼文，諷刺黃國昌咆嘯還看對象，是「腦休成奴」。本報資料照片
民眾黨立院黨團總召黃國昌在質詢時播放京華城案偵訊「示範帶」引發爭議，駐德國代表謝志偉在臉書貼文，諷刺黃國昌咆嘯還看對象，是「腦休成奴」。本報資料照片

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌在質詢時播放京華城案偵訊「示範帶」引發爭議，駐德國代表謝志偉今天在臉書貼文，諷刺黃國昌知法玩法被抓包還死不認錯，但遇到傅老大（國民黨團總召傅崐萁）還能諂媚陪笑，是「腦休成奴」

黃國昌日前在立法院司法法制委員會質詢時，播放疑似是京華城案偵訊過程的音檔，雖然又宣稱是「示範帶」，但已引發爭論，被列為涉犯偽造文書的他字案被告，民進黨團並提案將黃國昌送紀律委員會。民進黨立委郭國文在院會舉出「腳尾飯2.0」牌子譏諷黃國昌，遭黃國昌反嗆「白癡」、「愚蠢」

謝志偉今天在臉書貼文批評「知法玩法被抓包，還死不認錯。咆哮起來，彷彿全世界都對不起他，這叫『惱羞成怒』。」

謝志偉並譏諷，咆哮不咆哮，這也要看對象。譬如碰到傅老大，他忽然就像變了個人似地，明明被極度羞辱地摸頭了，不但沒咆哮，還能諂媚陪笑，謝志偉說，這叫「腦休成奴」。

黃國昌 謝志偉

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