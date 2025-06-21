聽新聞
0:00 / 0:00
黃國昌「示範帶」案相罵綠委 謝志偉酸咆嘯看對象：腦休成奴
民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌在質詢時播放京華城案偵訊「示範帶」引發爭議，駐德國代表謝志偉今天在臉書貼文，諷刺黃國昌知法玩法被抓包還死不認錯，但遇到傅老大（國民黨團總召傅崐萁）還能諂媚陪笑，是「腦休成奴」
黃國昌日前在立法院司法法制委員會質詢時，播放疑似是京華城案偵訊過程的音檔，雖然又宣稱是「示範帶」，但已引發爭論，被列為涉犯偽造文書的他字案被告，民進黨團並提案將黃國昌送紀律委員會。民進黨立委郭國文在院會舉出「腳尾飯2.0」牌子譏諷黃國昌，遭黃國昌反嗆「白癡」、「愚蠢」
謝志偉今天在臉書貼文批評「知法玩法被抓包，還死不認錯。咆哮起來，彷彿全世界都對不起他，這叫『惱羞成怒』。」
謝志偉並譏諷，咆哮不咆哮，這也要看對象。譬如碰到傅老大，他忽然就像變了個人似地，明明被極度羞辱地摸頭了，不但沒咆哮，還能諂媚陪笑，謝志偉說，這叫「腦休成奴」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言