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民進黨：中共對台敵對狀態從未改變 台海緊張根本原因

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中國部表示，中共對台敵對狀態從未改變，是造成台海情勢緊張的根本原因。圖／民進黨中國部提供
民進黨中國部表示，中共對台敵對狀態從未改變，是造成台海情勢緊張的根本原因。圖／民進黨中國部提供

民進黨中國部表示，賴清德總統於三月指出，中國為「反滲透法」所指涉的「境外敵對勢力」，並發布因應台灣面對國安及統戰威脅的17項策略。部分輿論對於「境外敵對勢力」的說法提出質疑，為正視聽，民進黨必須清楚指出，中共官方長期以來就一直用「敵對狀態」來定義兩岸關係，近來更變本加厲強化對台各項脅迫行動，才是兩岸關係惡化，台海情勢緊張的唯一根本原因。

民進黨中國部指出，根據中共歷年官方白皮書與法律文件，中共對台政策一貫將台灣視為「中國內戰遺留問題」，從來不承認兩岸互不隸屬的客觀事實，並以此做為持續對台施加壓力、採取武力威脅行為的正當性依據。包括1993年白皮書「台灣問題與中國的統一」；2000年「一個中國的原則與台灣問題」白皮書；2005年「反分裂國家法」；習近平2019年「習五條」談話與2022、2025年白皮書等，均有提及。

民進黨中國部表示，從以上文件皆可說明，是中國方面一直將兩岸明確的視為「敵對狀態」，並從未放棄「非和平手段」對付台灣。台灣必須正視敵意從來不是台灣方面的創造，而是由中共對台野心持續不斷的結果。台灣民主社會未曾挑釁，亦未主張衝突，唯有在國家安全與主權尊嚴不容踐踏的前提下，採取必要自衛與因應之道。

民進黨中國部指出，台灣政府根據現實情勢與國安需求，將中國視為「境外敵對勢力」，不僅合於國際常理，更是對本國人民負責的務實之舉。民進黨中國部將與政府繼續捍衛台灣的民主制度與國民安全，呼籲國內各界團結一致，勿對中共明確敵意視而不見，亦呼籲國際社會理解台灣所處環境的嚴峻與壓力，共同維護台海和平與區域穩定。

民進黨 境外敵對勢力 台海 中共

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