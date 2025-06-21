蔣萬安出訪巴黎 首站見證「麟洋配」奧運奪金的場地
台北市長蔣萬安19日晚間率團出訪法國，參加巴黎協議簽訂10周年所舉辦的全球城市峰會，抵達巴黎的第一站，參訪Adidas Arena。蔣萬安說，這是2024巴黎奧運新建的場館，更是見證「麟洋配」奪金的榮耀場地，未來也是台北市推動國際羽球館政策的重要借鏡。
蔣萬安表示，自從東京一別，再次與巴黎副市長Arnaud Ngatcha 相見，巴黎第18區副市長Mario Gonzalez 也熱情地介紹這座結合永續理念與社區共享的現代體育地標。不論是節能的空調系統、瓶蓋回收製椅，還是有助於緩解焦慮的無聲空間（Sensory Room），都讓北市深受啟發。
蔣萬安說，昨下午來到緊鄰巴黎的勒瓦盧瓦市。和市長Agnès Pottier-Dumas及市府團隊就城市基礎建設與永續發展等議題深入討論。
他說，其實Dumas市長今年4月才訪問台灣，當時答應她未來一定回訪「法國見」，如今也順利兌現承諾，因為友好城市必須持續深化互動、交流，與世界並肩前行，才能打造更好的台北。
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